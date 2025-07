Documentário revela detalhes da 'guerra' entre Baldoni e Blake Lively

© Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images

O polêmico processo que envolve Blake Lilvely e Justin Baldoni vai chegar à plataforma de streaming HBO Max. A novidade foi anunciada esta segunda-feira e o trailer do documentário, intitulado 'Lively vs Baldoni: Escândalo em Hollywood' já está disponível no YouTube.

A ideia é mostrar os dois lados da polêmica, com declarações de especialistas do assunto.

Baldoni vs Lively: A polêmica que parece não ter fim

'Isto Acaba Aqui' tinha tudo para dar certo. Os fãs da obra da escritora Colleen Hoover não podiam ter ficado mais contentes com a notícia da adaptação para a sétima arte, porém, a escolha de Blake Lively para interpretar a personagem Lily Bloom não agradou a muitos leitores. Depois, os figurinos escolhidos para o papel da jovem florista, muito menos. As gravações começaram 'assombradas' por estas questões mas, ainda assim, a expectativa era alta. Na estreia o filme foi um sucesso de bilheteira, embora os fãs tivessem encontrado alguns detalhes que podiam não corresponder na totalidade à obra.

Em dezembro de 2024, o escândalo explodiu quando Blake Lively abriu um processo contra o ator com quem fazia par romântico no filme. A artista acusou-o de assédio sexual, difamação e de ter criado um ambiente tóxico nas gravações do filme. Baldoni rebateu e a acusou também (juntamente com o marido Ryan Reynolds) de difamação, colocando ainda o jornal New York Times no processo por ter divulgado toda a história. Os valores do processo atingiram os 400 milhões de dólares.

Porém, a história não correu bem para o ator que viu o seu processo ser arquivado já que o juiz considerou não existirem provas suficientes.

Este processo fez estragos pelo caminho. A amizade de vários anos entre Blake Lively e Taylor Swift parece ter ficado abalada com este caso. O motivo? Ao que parece, Lively terá usado o nome da cantora como forma de fazer valer o seu poder durante a gravação do filme e teria dito que a mesma se envolveu de alguma forma no processo criativo.

Estes rumores não teriam agradado Taylor, que apontou, através dos representantes, que "nunca pisou o set do filme, não esteve envolvida no casting, nem nas decisões criativas". Para além disso, ao que parece, Blake teria chantageado a amiga a testemunhar a seu favor, caso contrário ia expor mensagens privadas revelando detalhes da sua vida íntima. A situação não foi confirmada pelas famosas.