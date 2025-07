Oruam aparece em foto com chefes do Comando Vermelho em inquérito da polícia

© Reprodução / Redes Sociais

BRUNA FANTTI

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O rapper Mauro dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, 25, aparece em fotos ao lado de chefes do Comando Vermelho em inquérito da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes) que apura suspeita de associação criminosa do artista com a facção.

Em uma das imagens, ele está ao lado de Edgar Alves, o Doca, apontado como chefe do tráfico no Complexo da Penha, na zona norte do Rio. Ambos aparecem juntos em uma videochamada, supostamente com um traficante de uma facção rival.

De acordo com os investigadores, a imagem foi extraída da videochamada e anexada à representação da prisão entregue ao Ministério Público, que pediu a prisão à Justiça nesta terça (22). A polícia investiga se o terceiro homem na ligação seria integrante do TCP (Terceiro Comando Puro). Para os investigadores, a imagem é um indício da possível associação de Oruam ao Comando Vermelho.

Procurada, a defesa do rapper não respondeu aos contatos da reportagem.

O rapper chegou à Cidade da Polícia, na zona norte da capital fluminense, acompanhado da mãe, do irmão e de dois advogado

Em outra foto, Oruam aparece ao lado de Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, apontado como líder do tráfico no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Tanto Rabicó quanto Doca estão foragidos da Justiça e não possuem defesa constituída.

A prisão preventiva de Oruam foi decretada após ele ser indiciado por atacar policiais e, supostamente, facilitar a fuga de um suspeito de roubo de carros. A audiência de custódia do rapper está prevista para a tarde desta quarta-feira (23).

Segundo a Polícia Civil, o episódio ocorreu na noite de segunda-feira (21), na residência do artista, no Joá, zona oeste da capital. Agentes da DRE monitoravam o jovem suspeito de roubo que estava no local. Quando ele deixou a casa e foi abordado do lado de fora, Oruam teria incitado ataques a policiais, usando pedras, segundo os relatos dos agentes.

Ainda de acordo os depoimentos dos policiais, o rapper também teria arremessado pedras e paralelepípedos, danificado a viatura e ferido levemente um policial. Além disso, Oruam teria ameaçado o delegado Moyses Santana, titular da DRE, mencionando ser filho de Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP -considerado o principal líder do Comando Vermelho.

"A equipe permaneceu em monitoramento com viatura descaracterizada. No momento em que o alvo saiu da residência com outras quatro pessoas, foi abordado, sendo apreendidos um celular e um cordão", informou a polícia.

Durante a abordagem, segundo os agentes, oito pessoas surgiram na varanda da casa e iniciaram os ataques. Oruam teria reconhecido o delegado Santana e passado a insultá-lo.

Após a Justiça decretar sua prisão, Oruam se entregou na Cidade da Polícia, na zona norte do Rio. Inicialmente levado para a carceragem da Divisão de Capturas da Polícia Civil, ele foi transferido para o presídio de Benfica e, depois, encaminhado para Bangu 3, no complexo de Gericinó.

