Roupas e objetos de Ozzy Osbourne vão a leilão no dia seguinte à morte

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dia após a morte de Ozzy Osbourne, aos 76 anos, itens do roqueiro já estão na página do leilão Gotta Have Rock and Roll. Os lances, segundo o TMZ, vão até o dia 8 de agosto.

Dentre eles uma jaqueta preta usada no palco da turnê "Retirement Sucks". O valor almejado pelo site fica entre R$ 111 mil e R$ 166 mil.

Ela, feita sob medida, tem uma dedicatória dentro assinada pelo músico.

Também consta no site um casaco de malha preto personalizado que ele usou em 2011 para um show. Foi criado pela diretora de arte/estilista Lena Hermansson.

A malha foi um pedido do próprio Ozzy, que solicitou que esse material fosse utilizado pelo fato de se molhar muito no palco. A expectativa é a de que o último lance atinga a mesma marca da jaqueta. O lance mínimo é de R$ 55 mil.

Um corte em papel autografado por Ozzy também está à venda e o valor almejado é de no mínimo R$ 1.600.

