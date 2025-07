Priscilla Alcantara faz 20 anos de carreira e descarta retorno ao gospel

© Divulgação

ADRIELLY SOUZA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora que um dia encantou o país nas manhãs do SBT celebra duas décadas de carreira artística do jeito que gosta: em cima do palco, em meio aos aplausos do público que lotou a turnê "Priscilla - Tudo é Música". Agora com 29 anos e apenas o primeiro nome como assinatura, Priscilla Alcantara -ex-apresentadora do "Bom Dia & Companhia" e ex-cantora gospel- afirma viver um dos momentos mais livres de sua jornada.

Ela faz questão de deixar claro que não pretende revisitar o segmento religioso que a lançou. "Voltar para uma coisa, um lugar tão nichado, seria meio que dar um passo para trás", afirma em entrevista à reportagem. "Hoje eu coloquei minha arte num lugar de liberdade."

A artista, que iniciou a carreira aos 8 anos, percorreu um longo caminho da televisão para os palcos. Sua despedida da música cristã ocorreu em 2021, quando anunciou oficialmente que iria expandir seus horizontes musicais. "Por muito tempo eu lutei para fazer a minha arte livre de rótulos e de nichos", conta. "Quero continuar inspirando pessoas, mas de um jeito muito mais livre."

Ao refletir sobre os 20 anos de trajetória, Priscilla também relembra a importância da TV na construção de sua imagem pública. "A televisão me deu muitas facilidades, muitas portas abertas. Hoje minha música alcança várias pessoas porque me viram na TV, me conhecem desde criança."

Apesar do carinho pelo passado, ela destaca que a virada de chave só aconteceu quando decidiu abandonar a televisão: "Fiz por muitos anos, mesmo meu sonho sempre sendo a música. Ainda tinha muito mais por viver, principalmente a minha carreira musical, que eu nem tinha começado."

A transição para o universo da música pop contemporânea se deu de forma gradual, mas firme. Segundo a cantora, seus projetos atuais refletem essa maturidade artística, inclusive a recente turnê, que teve ingressos esgotados em todas as cidades por onde passou.

Os shows foram pensados para trazer mais que celebrações nostálgicas, mas também marcar uma nova fase de consolidação. "Quanto mais tempo passa, mais a gente fica com dificuldade de sonhar, de ter fé. A criança imagina e aquela imaginação já é a realidade dela. Eu quero manter essa capacidade viva em mim", diz ela.

Priscilla também comentou o impacto de ter a vida exposta desde a infância, mas afirma que acabou se acostumando com a fama precoce. "Sou muito reservada porque sei que tudo da minha vida pode acabar sendo exposto de uma forma ruim. Mas acho que já aprendi a lidar bem com isso", diz ela, que é cantora, compositora, multi-instrumentista, apresentadora, atriz, dubladora e escritora.

