Médico se diz culpado por morte de Matthew Perry e pode ter pena de 40 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Salvador Plasencia, um dos cinco réus envolvidos no caso da morte por overdose do ator Matthew Perry, declarou-se culpado por quatro acusações de distribuição ilegal de cetamina, um anestésico de uso controlado. A confissão foi feita nesta quarta-feira (23), em um Tribunal Distrital dos EUA em Los Angeles.

Perry, famoso por interpretar Chandler Bing em "Friends", morreu em sua casa em Los Angeles em 2023. O corpo do ator foi encontrado em sua jacuzzi em Los Angeles.

De acordo com promotores, ele pode enfrentar até 40 anos de prisão se condenado.

O julgamento, que estava marcado para agosto, foi cancelado após Plasencia aceitar um acordo com o Ministério Público no mês passado. Inicialmente, o médico havia se declarado inocente. As informações são da ABC News.

Como parte do acordo, os promotores retiraram três acusações adicionais de distribuição de cetamina e duas acusações de falsificação de registros. Os advogados de Plasencia ressaltaram que o médico "não estava tratando Matthew Perry no momento da morte" e que "a cetamina que causou a overdose não foi fornecida por ele".

Além do processo criminal, Plasencia foi impedido de exercer a medicina devido ao caso. A sentença será definida em uma audiência futura, onde o juiz avaliará o acordo de delação e o possível papel do médico na rede de distribuição de drogas que atingiu o ator.

O caso continua sob investigação, com autoridades buscando esclarecer todos os envolvidos na cadeia de fornecimento de substâncias controladas a Perry.

Em outubro de 2024, outro médico, Mark Chavez, já havia se declarado culpado por conspirar para distribuir drogas a Perry nas semanas anteriores à sua morte.

Atualmente, a única ré que ainda não fez um acordo com as autoridades é Jasveen Sangha, acusada de ser uma traficante conhecida como "Rainha da Cetamina". Promotores afirmam que ela teria fornecido a dose letal consumida por Perry. Seu julgamento está previsto para começar no próximo mês, e ela mantém sua declaração de inocência.

