Mulher de Arlindo Cruz desmente boato de morte do cantor

© Reprodução

LUCAS BRÊDA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os familiares mais próximos de Arlindo Cruz foram às redes sociais na tarde desta quarta-feira (23) para desmentir boatos de que o sambista teria morrido. Em publicações feitas no Instagram, a esposa Babi Cruz e os filhos Arlindinho e Flora afirmaram que o artista não teve mudanças em seu quadro de saúde.

No dia 25 de março, Arlindo foi internado em um hospital na Barra de Tijuca, no Rio de Janeiro, após receber um diagnóstico de pneumonia. O ícone de samba sofreu um AVC, acidente vascular cerebral, em 2017 e passou um ano e três meses internado. Desde então, já foi submetido a pelo menos 14 cirurgias, sendo cinco na cabeça.

Babi foi a primeira a se pronunciar contra as informações falsas. "Eu queria saber qual é o propósito, o intuito, o que as pessoas ganham em fazer especulação barata, nojenta, sem escrúpulo", disse, na rede social. "Se fosse pela conta que vocês fazem, pela morte do Arlindo, ele já teria morrido 100 vezes! Inferno! Ele não morreu!"

Arlindinho disse que, dentro do possível, seu pai está tendo um dia bom. "Não sei de onde a galera tira essas notícias. Se acontecer alguma coisa, alguma mudança no quadro, a gente vai falar por aqui", afirmou. "Não vamos acreditar nessas coisas de fake news. É cansativo. Até se pronunciar é chato."

O filho do sambista, que também é músico, ainda fez um desabafo. Disse que fake news é algo muito perigoso e muito ruim, e que ficou preocupado até conseguir ter informações mais detalhadas sobre o pai.

"O pior disso é que a gente fica sempre com aquela preocupação. O estado de saúde dele não é dos melhores. Então a gente sempre convive com essa preocupação. Até a gente conseguir falar com alguém, ou olhar o grupo de cuidados dele, até conseguir ter a certeza de que às vezes alguém pode ter tido uma informação antes da gente, fica o nervosismo, uma coisa ruim. Fake news é muito brabo. Muito perigoso e muito ruim", afirmou.

Flora Cruz, também filha de Arlindo, disse que seu telefone não parava de tocar, com pessoas pedindo informações sobre a morte do pai. "Não existe possibilidade de meu pai falecer e a gente não saber. Estamos sempre conectados e cuidando. É a nossa primeira missão da vida, nossa prioridade. Meu pai não fica sozinho em momento algum", disse.

"Também temos responsabilidade com fãs, amigos e familiares", ela seguiu. "No dia que acontecer, e parece que vocês estão ansiosos para isso, a gente vai, no meio de muita dor, vamos parar para dar uma nota oficial sobre o luto do Arlindo Cruz. Por enquanto, não tem nada de novo no quadro."

Flora ainda afirmou, antes de ser um ídolo de muita gente, Arlindo é seu pai. "Vamos parar de matar o pai dos outros", disse. "Aqui tem família, aqui é ser humano, a gente é de carne e osso. A gente não tem peito de aço, nem coração de sabiá, quem dera tivesse. Então, meu pai está vivo, está bem, para quem importa. A quem não importa, continuem falando merda aí, valeu?"

Leia Também: Netflix não renovará contrato milionário com Meghan Markle e Príncipe Harry