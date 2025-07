João Gomes revela não consumir mais bebidas alcoólicas após descobrir problema no fígado

© Reprodução

ANA CLARA COTTECCO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aos 22 anos, cantor João Gomes decidiu interromper o consumo de bebidas alcoólicas após descobrir um quadro recente de gordura no fígado. Em bate-papo com o influenciador Emerson Yslley, publicado no Instagram, o artista contou que o problema de saúde foi o estopim para a mudança de hábito.

Com uma rotina intensa de shows, Gomes admitiu que o álcool era presença constante no seu dia a dia. "Em cada show, bebia pelo menos duas doses de cachaça", relatou.

João afirmou que as doses não eram o suficiente para que ele ficasse bêbado, mas disse ter sofrido com os efeitos da abstinência ao parar. "Nas primeiras semanas, tive alucinação, estava estressado. Hoje em dia está mais de boa. Tem até no camarim [bebidas], por causa das visitas", disse.

Ele contou que não descarta retomar o hábito futuramente. "Quando eu tiver melhor da saúde, eu volto a beber", avisou.

Casado com a influenciadora Ary Mirelle, 23, João tem um filho, Jorge, de um ano e meio. O casal espera a chegada de mais um menino. Segundo João, a gravidez não foi um fator que impactou a sua decisão de se afastar das bebidas.

Entre as causas da esteatose hepática, popularmente conhecida como gordura no fígado, estão obesidade, colesterol alto, diabetes e consumo exagerado de álcool.

Leia Também: Priscilla Alcantara faz 20 anos de carreira e descarta retorno ao gospel