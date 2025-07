Câncer de pele mata Dodô, do Karametade: saiba como detectar e tratar

© Reprodução- Instagram

Douglas Souza Arruda, conhecido como Dodô, baterista da popular banda de pagode Karametade, faleceu na última terça-feira (22) aos 52 anos. A causa da morte foram complicações decorrentes de um câncer de pele, um tipo de neoplasia de alta incidência no Brasil, porém com elevadas chances de cura quando detectado em estágios iniciais, conforme dados do Ministério da Saúde.

Dodô Karametade

A notícia do falecimento de Dodô, que fez sucesso com o Karametade nos anos 1990, foi confirmada pelo baterista Vavá. Em seu comunicado, Vavá expressou tristeza e destacou a "grande luta contra um melanoma", um tipo mais agressivo de câncer de pele. Ele descreveu Dodô como "um cara alegre, de sorriso fácil, simpático e uma pessoa incrível", lamentando a perda e estendendo seus sentimentos aos familiares e amigos.

O velório aconteceu entre as 15h30 e 23h desta terça e entre as 7h e 9h de quarta-feira, 23, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos Últimos Dias, em Santos. O sepultamento foi na manhã desta quarta-feira (23).



Câncer de Pele: Fatores de risco, sintomas e prevenção

A ocorrência de câncer de pele está diretamente ligada à exposição excessiva à radiação ultravioleta, tornando-o mais comum em regiões do corpo frequentemente expostas ao sol, como rosto, pescoço e orelhas. Embora possa afetar qualquer pessoa, a doença é mais prevalente em indivíduos com mais de 40 anos e pele clara, sendo rara em crianças e em pessoas de pele negra.

Diversas características físicas e comportamentais elevam o risco de desenvolver a doença:

Pessoas com pele e olhos claros, albinos ou com sensibilidade acentuada aos raios solares.

Histórico familiar de câncer de pele.

Indivíduos com certas condições cutâneas preexistentes.

Profissionais que atuam sob exposição solar direta e prolongada.

Histórico de exposição prolongada e repetida ao sol.

Uso de câmaras de bronzeamento artificial.

O Ministério da Saúde aponta sintomas cruciais que demandam atenção médica imediata:

Manchas cutâneas que apresentem coceira, descamação ou sangramento.

Pintas ou sinais que alterem tamanho, formato ou coloração.

Feridas que não cicatrizam em um período de quatro semanas.



Métodos de diagnóstico e tratamento

O diagnóstico é realizado por um médico dermatologista através de exame clínico. Havendo suspeita, uma amostra da lesão é enviada para biópsia, procedimento que confirmará ou descartará a presença de células cancerígenas.

Para o tratamento, a cirurgia oncológica é a intervenção mais indicada, consistindo na remoção da área de pele afetada. Em situações mais avançadas da doença, terapias adicionais como radioterapia e quimioterapia podem ser necessárias.

A principal recomendação para a prevenção do câncer de pele é evitar a exposição solar intensa, especialmente entre 10h e 16h. Além disso, o uso regular de protetor solar com fator de proteção (FPS) igual ou superior a 15 é fundamental, complementado pelo uso de óculos de sol com proteção UV, vestimentas que cubram o corpo, chapéus e sombrinhas