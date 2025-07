Bruce Willis pode ter perdido capacidade de falar e andar; diz jornal

© Rich Fury/Getty Images

O quadro de saúde do renomado ator Bruce Willis, que enfrenta a demência frontotemporal, teria sofrido um agravamento significativo. Conforme noticiou o The Express Tribune, a progressão da doença teria levado o artista à perda quase total da fala, da capacidade de caminhar e de leitura.

O diagnóstico de demência frontotemporal do ator, de 70 anos, foi divulgado publicamente em 2022. Inicialmente, a condição de saúde apontada foi a afasia, um transtorno que afeta o processamento e a comunicação da linguagem. No entanto, o quadro evoluiu para a demência frontotemporal, uma doença neurodegenerativa que não possui cura e impacta diretamente o comportamento e a memória dos pacientes.

Apesar de as recentes informações sobre o avanço da condição serem veiculadas pela imprensa, a família de Bruce Willis, conhecida por compartilhar atualizações e momentos do ator nas redes sociais, além de abordar abertamente a doença, ainda não se manifestou oficialmente sobre este último suposto agravamento. A última atualização sobre o estado de saúde do ator, confirmada pela própria família em abril deste ano, indicava que a doença progredia, mas que sua condição era considerada estável naquele momento.

Apoio incondicional da família e repercussão pública

Desde o choque gerado pelo diagnóstico, Bruce Willis tem recebido apoio irrestrito de seus familiares. Sua ex-esposa, Demi Moore, suas filhas Rumer Willis, Tallulah Belle Willis e Scout LaRue Willis, e sua atual esposa, Emma Heming, demonstram constante solidariedade.

Diversos registros compartilhados em redes sociais ilustram os momentos familiares e o grande carinho que o ator recebe de seus entes mais próximos. Um exemplo marcante foi a celebração do aniversário de 70 anos de Bruce Willis, em 19 de março, que reuniu a família em uma festa repleta de demonstrações de afeto. "Feliz aniversário, BW! Amamos você", escreveu Demi Moore em uma publicação, acompanhada de uma foto deles abraçados.

Mais recentemente, em junho deste ano, Tallulah compartilhou imagens de um momento casual com o pai, o que gerou críticas por parte de alguns seguidores.

A jovem foi acusada de expor a fragilidade do pai e de compartilhar um momento íntimo. Em resposta, Tallulah defendeu sua decisão: "Como família, sabemos ser discretos ao compartilhar. Hoje foi um grande dia cheio de sorrisos. Tomei a decisão de mostrar isso ao mundo porque sei o que ele significa para todos", declarou.

Legado no cinema e vida Familiar

Bruce Willis e Demi Moore foram casados em 1987, permaneceram juntos por 13 anos e tiveram três filhas: Rumer, atualmente com 36 anos, Scout, de 33, e Tallulah, de 31. Em 2009, o ator casou-se com Emma Heming Willis, que tem permanecido ao seu lado durante todo o percurso da doença. Juntos, eles são pais de Mabel, de 12 anos, e Evelyn, de dez.

Após o diagnóstico, Bruce Willis interrompeu a carreira como ator. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão os filmes Duro de Matar, O Sexto Sentido, Pulp Fiction, Armageddon, Sin City e Os 12 Macacos. Ele recebeu dois prêmios Emmy e um Globo de Ouro ao longo da trajetória profissional.