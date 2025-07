Brigitte Macron chora a morte da irmã e sobrinha em apenas duas semanas

© Christian Liewig - Corbis/Getty Images

A primeira-dama da França, Brigitte Macron, está passando por um momento pessoal delicado. Em um intervalo de apenas duas semanas, ela perdeu duas pessoas muito próximas: a irmã Anne-Marie Trogneux e a sobrinha Christine Hacquin, segundo a revista ¡Hola!.

Anne-Marie, de 92 anos, faleceu no início do mês após sofrer uma parada cardíaca em sua casa, na cidade francesa de Toulon. Duas semanas depois, a filha dela, Christine Hacquin, de 68 anos, também morreu, vítima de uma doença prolongada. As perdas impactaram profundamente Brigitte, que tinha uma relação muito próxima com ambas.

A vida da primeira-dama já havia sido marcada por outras tragédias familiares. Em 1961, ela perdeu a irmã Maryvonne, de 27 anos, em um acidente de carro. Anos depois, em 2018, o irmão Jean-Claude faleceu aos 85 anos.

Brigitte no centro de uma nova polêmica

Enquanto lida com o luto, Brigitte Macron também enfrenta uma nova controvérsia pública. Ela e o presidente Emmanuel Macron abriram um processo judicial contra a influenciadora conservadora americana Candace Owens, que sugeriu publicamente que Brigitte teria nascido do sexo masculino e seria transexual.

A queixa foi apresentada em um tribunal de Delaware, nos Estados Unidos. A defesa alega que Owens promoveu uma campanha difamatória com o objetivo de ganhar audiência. A influenciadora chegou a afirmar que o verdadeiro nome de Brigitte seria Jean-Michel Trogneux, referência ao irmão mais velho da primeira-dama.

Vídeo viral reacende debate sobre relação do casal

Brigitte e Macron também se viram no centro de outra polêmica em maio deste ano. Ao desembarcarem no Vietnã, um vídeo registrou o momento em que Brigitte empurra levemente o rosto do marido para que ele percebesse que a porta do avião ainda estava aberta. Macron, visivelmente desconcertado, sorriu para os fotógrafos e ofereceu o braço à esposa para descerem juntos, mas ela recusou, preferindo se apoiar no corrimão.

O vídeo viralizou e levantou especulações sobre a relação do casal. Em resposta, o Palácio do Eliseu afirmou, por meio da agência France Press, que não houve nenhum mal-estar. “Estávamos apenas brincando”, declarou o presidente.

O relacionamento entre Brigitte e Emmanuel Macron sempre foi alvo de atenção pública, principalmente pela diferença de idade entre eles e pelo modo como se conheceram. Ele era um estudante de 15 anos, ela, sua professora de 39, casada e mãe de três filhos. Apesar da controvérsia na época, os dois se reencontraram anos depois e oficializaram a união em 2007, quando Brigitte tinha 54 anos e Macron, 29.