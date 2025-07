Gilberto Gil homenageia Preta: 'Sempre tive orgulho e vou ter para sempre'

© <p>AgNews/ Leo Franco </p>

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gilberto Gil, 83, prestou uma homenagem à Preta Gil, que morreu no domingo aos 50 anos.

O artista publicou um trecho em que Preta explicava que cantava suas músicas na turnê ao lado do pai por incentivo dele. "Ele falou: 'cante suas músicas. É uma forma também dele mostrar o quão orgulhoso ele é".

Na sequência, os dois dividem o palco e a artista canta "Vá se Benzer". "Sempre tive orgulho de você, filha, e vou ter pra sempre", escreveu Gil.

Corpo de Preta Gil chega ao Brasil para velório no Rio de Janeiro

O corpo da cantora Preta Gil chegou ao Brasil na manhã desta quinta-feira (24), acompanhado por familiares e pela médica Roberta Saretta, que acompanhava seu tratamento nos Estados Unidos. A artista faleceu no último domingo (20), aos 49 anos, em decorrência de um câncer.



No mesmo voo estavam o filho de Preta, Francisco Gil, sua madrasta, Flora Gil, e a neta, Sol de Maria. O traslado até o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, foi seguido por viagem imediata ao Rio de Janeiro, com chegada prevista para as 9h, segundo a assessoria da família Gil. Os pais da cantora, Gilberto Gil e Sandra Gadelha, já estão na capital fluminense.

Velório será aberto ao público no Theatro Municipal

O corpo de Preta será preparado no laboratório do Cemitério e Crematório da Penitência e, na sexta-feira (25), será velado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, conforme um dos desejos da artista. A cerimônia será aberta ao público entre 9h e 13h.

Amigos e familiares terão uma área reservada no saguão do teatro, onde será instalado um telão com imagens da cantora. A família informou que não estão previstas apresentações musicais nem trio elétrico durante a despedida.

A data do velório coincide com o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, reforçando o legado de Preta Gil como símbolo da luta antirracista e do empoderamento feminino e corporal no Brasil. A Prefeitura do Rio montará uma operação com agentes no local para ajudar na organização do público e evitar tumultos.

Cremação será reservada a familiares e amigos próximos

Após o velório, o corpo será levado às 15h para a cremação, em cerimônia restrita, na capela ecumênica 1 do Cemitério e Crematório da Penitência, na zona portuária do Rio. A cerimônia íntima será destinada apenas a familiares e amigos próximos e deverá se estender até as 17h.

A escolha pela cremação foi um pedido da própria Preta à família, segundo a assessoria de Gilberto Gil. A capela, com estrutura de anfiteatro e 150 poltronas, já recebeu cerimônias de despedida de nomes como Gloria Maria, Aracy Balabanian, Elizangela, Pedro Paulo Rangel e MC Marcinho. Os custos do espaço partem de R$ 5,5 mil, variando conforme os serviços contratados