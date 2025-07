Nicole Kidman troca Hollywood pela tranquilidade de Portugal

© <p>Getty Images</p>

A atriz australiana Nicole Kidman está supostamente deixando o brilho de Hollywood para trás e indo para as praias de Portugal. Segundo a SIC Notícias, Kidman já solicitou residência e foi vista recentemente em Cascais para explorar opções de imóveis. Seus olhos estão voltados para Melides. A Câmara Municipal de Lisboa confirmou que ela já possui um apartamento no Parque das Nações, em Lisboa. A mudança de Kidman contribui para uma tendência crescente de estrelas que trocam os EUA por cantos mais tranquilos do mundo.

A maioria dos aspirantes a atores tende a se mudar para Los Angeles para ajudar a lançar suas carreiras. É um lugar óbvio para começar, mas, depois de se estabelecerem, eles têm muito mais liberdade financeira para morar exatamente onde desejam.

Dê uma olhada para ver quem mais abandonou o estilo de vida de Los Angeles em favor de algo mais tranquilo, melhor ou simplesmente diferente.