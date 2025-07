Cardi B é processada por agressão após jogar microfone em fã durante show

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher abriu um processo civil contra Cardi B por ameaça, agressão e negligência. A cantora jogou um microfone na fã num show em 2023. Durante a apresentação, uma mulher teria jogado sua bebida na cantora, que revidou com o microfone.

A mulher diz que foi a cantora quem pediu para o público jogar bebidas. Circulam nas redes sociais vídeos de Cardi B dizendo "Essa m*rda é gostosa" enquanto fãs jogam água nela.

No processo, ela ressalta que não foi a única a fazê-lo. "Muitos integrantes da plateia atenderam aos pedidos, jogando seus drinks na direção do palco. Muitos deles visivelmente atingiram Cardi B e a área ao seu redor", diz no processo a defesa da mulher, que se identificou como Jane Doe -nome genérico adotado por pessoas que não querem ter sua identidade divulgada.

O advogado de Cardi B ressaltou que o caso já foi investigado e arquivado. "A abertura de um processo civil contra [Cardi B] referente a um incidente com microfone dois anos atrás é uma tentativa de obter dinheiro digna de dó. A Polícia Metropolitana de Las Vegas e a Procuradoria do Distrito de Clark County arquivaram este caso por provas insuficientes há muito tempo, mas aparentemente a oportunidade de lucrar sobre uma celebridade foi boa demais para um escritório de advocacia negar", disse Drew Findling em comunicado enviado ao site EW.