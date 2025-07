Morre ex-lutador e ator Hulk Hogan aos 71 anos, diz TMZ

© Getty Images

Nesta quinta-feira (24), morreu Hulk Hogan, que era conhecido como um dos maiores nomes da história da luta livre.

De acordo com informações do site TMZ, uma equipe médica foi chamada para a casa da família na Flórida, nos Estados Unidos. O pedido de socorro relatava que Hogan, que tinha 71 anos, teria tido uma 'parada cardíaca'.

O ex-lutador havia passado por uma cirurgia e rumores apontaram que ele estaria em coma. Sky, a esposa de Hogan, disse que o coração dele estava 'forte'.

Hulk Hogan foi um dos responsáveis por transformar a luta livre em um esporte de maior entretenimento. Nos ringues, ele fez sucesso por sua teatralidade e se popularizou no seguimento. Apoiador de Donald Trump, presidente dos EUA, o ex-lutador foi introduzido no Hall da Fama da WWE em 2005, mas foi removido em 2015 após um escândalo envolvendo comentários racistas enquanto ele era gravado secretamente durante um encontro sexual. Ele foi introduzido pela segunda vez na WWE em 2020, desta vez como membro da NWO.

Hulk Hogan também teve uma famosa carreira no cinema, participando em filmes como 'Rambo III', 'Santa with Muscles', 'O Segredo do Clube de Agentes' e 'Duro de Espiar', 'Muppets do Espaço', entre outros.