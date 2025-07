Arlindinho publica homenagem a Arlindo Cruz após boatos sobre a morte do pai

© Divulgação/Wesley Cavalcante

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, publicou nesta quinta-feira (24) uma homenagem ao pai, internado desde abril com um quadro de pneumonia. A imagem, compartilhada nas redes sociais, mostra os dois de mãos dadas em um leito hospitalar. "Obrigado por cada aperto de mão. Seguimos na luta!", escreveu o cantor.

A homenagem veio um dia após rumores sobre a morte do sambista se espalharem nas redes sociais, levando familiares a se pronunciar. "Se fosse pela conta que vocês fazem, da morte do Arlindo, ele já teria morrido cem vezes", protestou a ex-mulher do artista, Babi Cruz, em vídeo no Instagram.

A outra filha do cantor, Flora Cruz, reforçou em nota: "Arlindo Cruz está vivo, internado, estável e acordado." Os irmãos afirmaram que qualquer mudança do quadro do sambista os fãs seriam avisados.

Em nota, reafirmaram que Arlindo segue sob cuidados médicos e que tomarão medidas legais contra a propagação de fake news. "É desesperador se deparar com tamanhas inverdades na internet em um momento tão delicado", declarou Flora. A família já havia desmentido rumores semelhantes no dia 16.

Desde que sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) em 2017, Arlindo enfrenta sequelas da doença.