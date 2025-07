Elenco de 'Chespirito' foge de polêmicas sobre Quico vilão e Florinda amante

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chega ao último capítulo nesta quinta-feira (24), na HBO Max, "Chespirito: Sem Querer Querendo". A série biográfica de Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), em oito episódios, foi baseada no livro de memórias do artista e adaptada para a TV por dois de seus seis filhos.

A abordagem de alguns temas polêmicos, no entanto, vem gerando controvérsias entre parte dos fãs. Florinda Meza, 76, a madrasta com quem os filhos de Bolaños nunca se deram bem, é retratada como amante e destruidora de lares. Nem precisa dizer que ela odiou a série. Já Carlos Villagrán, 81, o Quico, é colocado como antagonista.

Na vida real, Chaves morreu inimigo de Quico, com quem acumulou brigas e processos por direitos autorais. Para não render ainda mais problemas na Justiça, Villagrán e Florinda tiveram os nomes alterados na série para Marcos Barragán e Margarita Ruíz.

Em entrevista ao F5, o elenco fugiu das perguntas mais relacionadas a esses temas. "Sem dúvida, temos notas de antagonismo no tom do meu personagem, que é um personagem fictício criado por Roberto e Paulina [Gómez Fernández, filhos do artista]", diz Juan Lencada, intérprete de Barragán.

Barragán, desde o primeiro episódio é retratado como um homem rude e intransigente que, ao longo da história, vai criando obstáculos no caminho de Bolaños.

"A história [de Bolaños] é emocionante e cheia de reviravoltas", diz Lencada. "Desde o início, sabíamos que teria muito impacto e agora estamos recebendo feedbacks muito positivos. Essa é uma das tantas razões pelas quais todos nós que estamos envolvidos nesse projeto estamos tão felizes com a repercussão", completa.

INCONSCIENTE COLETIVO

Apesar de reconhecido como fenômeno da cultura latino-americana, Bolaños era, até pouco tempo atrás, desconhecido para Pablo Cruz Guerrero, seu intérprete na série. O ator, de 41 anos, explica que teve pouco contato na infância com a obra de Chespirito por causa de seus pais, que haviam morado nos Estados Unidos e não valorizavam tanto a cultura popular mexicana da época.

Foi só na casa dos 30 anos que ele se conectou mais com a obra de Bolaños, segundo conta ao F5. "Não tive a oportunidade de apreciar 'Chaves' ou 'Chapolin Colorado' quando criança. Na escola, meus amigos falavam as frases [dos seriados] e eu ficava por fora", lamenta. No entanto, foi com emoção que ele recebeu o convite para interpretar Bolaños.

"Foi uma surpresa. Ele ocupa um lugar no inconsciente coletivo de toda uma geração. Somos muito sortudos por fazer parte desse projeto, que está tão relacionado com a familiaridade que o público latino-americano tem com a televisão", diz Pablo.

Já Miguel Islas, que vive Ramón Valdez (1924-1988), o Seu Madruga, sempre foi um fã da série. "Sou da geração que cresceu assistindo 'Chaves' e o Seu Madruga era meu personagem favorito", conta. "Nunca imaginei que um dia iria interpretá-lo. É uma honra, um privilégio e também uma grande responsabilidade fazer esses personagens tão icônicos. Fizemos com profissionalismo, humildade e amor", diz Miguel.

Arturo Barba, que vive Rubén Aguirre (1934-2016), o Professor Girafales, também colocou amor em seu personagem, o maior romântico da vila. "É uma figura de autoridade, mas também um ser profundamente amoroso, muito genuíno com as pessoas da vizinhança, muito paciente e conciliador. É através dele que se exploram outras virtudes dos demais personagens", avalia Arturo.

"Me lembro muito das cenas da escolinha. Apesar de as crianças falarem tanta besteira, ele nunca deixou de tentar que elas aprendessem algo. Ele representa uma figura de aspiração para ser melhor. Gostei muito de homenageá-lo na série", completa.

A série "Chespirito: Sem Querer Querendo" estreou no dia 5 de junho na HBO Max, com episódios sendo disponibilizados semanalmente. O oitavo e último episódio vai ao ar nesta quinta-feira (24).