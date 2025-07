Andressa Urach se torna a maior audiência da nova temporada de 'De Frente com Blogueirinha'

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A participação de Andressa Urach no "De Frente com Blogueirinha", se já se tornou um sucesso. Exibido na última segunda-feira (22), o episódio ultrapassou a marca de 1 milhão de visualizações e garantiu à produtora de conteúdo adulto o posto de maior audiência da atual temporada do programa, que já recebeu nomes como Sonia Abrão e Pepita.

A atração é comandada pela influenciadora e vencedora do Prêmio F5 de melhor criação de conteúdo online em 2024.

Conhecida por falar sem rodeios, Urach não economizou nas revelações durante o bate-papo com a Blogueirinha. Um dos momentos mais comentados foi quando explicou a polêmica envolvendo um vídeo adulto divulgado nas redes, que muitos fãs interpretaram como incestuoso.

"A gravação com ele foi marketing. Na verdade, eu ajudei ele a gravar, eu fui a câmera dele", disse, rindo, sobre o conteúdo que envolvia Carlos Urach, seu pai, e a ex-sogra dele, Bia Black. "Não teve incesto, não teve contato físico", garantiu.

Outro destaque da entrevista foi o relato da ex-Miss Bumbum sobre a cirurgia de mudança na cor dos olhos, realizada enquanto estava na Europa para assistir a um show de Beyoncé. "Apareceu um médico para mim no Instagram, e eu disse: 'Vou agora'. Cancelei o voo que era no outro dia. Só que eu não entendia nada do que ele falava, fui de corajosa, de doida", contou.

Segundo ela, o procedimento custou R$ 50 mil, mas, somando viagem e hospedagem, o valor chegou a cerca de R$ 100 mil. A decisão foi tomada, em parte, por saber que o mesmo profissional havia operado a influenciadora Maya Massafera.

Ainda durante a conversa, Urach falou sobre sua relação com a fé e criticou duramente a igreja à qual foi ligada no passado. A criadora de conteúdo revelou que tenta recuperar cerca de R$ 2 milhões doados à instituição religiosa e pediu uma regulamentação para impedir abusos. "Para mim, deveria existir uma lei. Algum deputado precisa criar uma legislação para proteger essas pessoas. Eu considero isso um estelionato da fé", afirmou.

Questionada sobre uma possível volta à televisão, Urach ironizou a ideia de atuar em novelas bíblicas da Record. "Nesse momento eu não seria uma atriz de novela bíblica porque eu acho que o conteúdo adulto dá mais dinheiro. E eu tô querendo dinheiro. Fama a mamãe já tem, entendeu? As protagonistas da Record não fazem sucesso, e sucesso eu já tenho, tá? A mamãe já foi capa do The Sun? E elas ganham muito pouco", disparou.