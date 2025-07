Justiça veta festival com Wesley Safadão no Ceará a pedido do Ministério Público

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça do Ceará, por meio da Vara Única de Pindoretama, acatou um pedido do Ministério Público do estado para a suspensão do 16º Festival Internacional da Cana-de-Açúcar, conhecido por Pindorecana. Segundo a decisão, a cidade precisa investir recursos na saúde e edução.

A prefeitura previa o investimento de R$ 1,69 milhão no festival, marcado para ocorrer entre 24 e 27 de julho com shows de Wesley Safadão, Taty Girl, Forró Real, Gil Mendes e Tito.

"O MP do Ceará tomou conhecimento que a prefeitura havia contratado cinco atrações artísticas por inexigibilidade de licitação", escreveu, em nota publicada em seu site, o MP-CE. "Para o Ministério Público, o investimento representa valores desproporcionais considerando o atual quadro dos serviços públicos prestados à população, inclusive em áreas como saúde e educação", concluiu.

Ainda segundo o MP, existem ações na Promotoria de Justiça de Pindoretama para investigar irregularidades na "estrutura física, hidráulica e elétrica" de escolas, creches, hospitais e postos de saúde na cidade.