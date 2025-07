Harry Styles lança linha de vibradores e lubrificantes

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Harry Styles, 31, quer proporcionar um novo tipo de prazer às suas fãs. O músico está lançando uma linha de "bem estar sexual" em sua marca Pleasing. O carro-chefe é um vibrador duplo e funcional, desenvolvido em parceria com a educadora sexual Zoe Ligon.

Com design intuitivo, controle independente em cada ponta e duas versões em tons de rosa, o brinquedo custa US$ 70 (cerca de R$ 386) e vem acompanhado de um lubrificante de silicone de alta performance, aprovado pela FDA. O produto, no entanto, ainda não está disponível no Brasil.

O kit inclui ainda camisinhas da campanha "I'm for Planned Parenthood" (sou pelo planejamento familiar) e conteúdos educativos.

A novidade será lançada oficialmente na próxima sexta-feira (26), em um shopping de Nova York.