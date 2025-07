Famosos, fãs e amigos se despedem de Preta Gil no Rio de Janeiro

© AgNews

Nesta sexta-feira (25), os amigos, fãs e família de Preta Gil se despedem da cantora no velório que acontece no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no Centro. O velório em cerimônia aberta ao público, das 9h às 13h.

Em clima de comoção, muitos chegaram visivelmente abalados, trocaram abraços com familiares.

O presidente Lula e a esposa, Janja, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes enviaram coroas de flores para o local da cerimônia.

Fãs chegaram no local antes das 7h. Enquanto esperavam o início da celebração, eles cantaram músicas da cantora, como "Sinais de Fogo".

Taís Araújo, Mylena Ciribelli, Luiz Miranda e Thiago Abravanel foram os primeiros a chegar ao velório.

Diversas ruas no entorno do Theatro Municipal do Rio de Janeiro têm interdições nesta sexta. Equipes da Centro de Operações e Resiliência (COR), CET-Rio, Guarda Municipal e Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) participam do esquema.

Das 15h às 17h, os parentes vão participar de cerimônia privada de cremação. Era um desejo de Preta que seu corpo fosse cremado, como informou a equipe de Gilberto Gil ao UOL.

