Ex-casais que trabalharam juntos após a separação

© <p>TV Globo/Alex Carvalho</p>

Muitos casais de famosos se conheceram literalmente nos ossos do ofício. De atores que contracenaram nos sets de filmagens, passando por músicos que tocaram juntos, esses artistas acabaram se apaixonando. No entanto, chegou um momento que o amor acabou e essas celebridades ainda precisaram conviver algum tempo ou, mesmo quando já estavam afastadas, voltaram a se reencontrar por motivos profissionais. Muitas dessas estrelas tiveram que trabalhar com seus ex-parceiros quase diariamente! Você aguentaria?

Curioso para descobrir quem teve que lidar com esse clima estranho? Clique na galeria!

Leia Também: Famosos que se assumiram LGBTQ+ no ano passado