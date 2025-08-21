Notícias ao Minuto
Procurar

As personalidades falecidas mais lucrativas do mundo

A lista anual da Forbes revela quais celebridades falecidas continuam a gerar fortunas mesmo após a morte. Entre artistas, músicos e personalidades, nomes icônicos seguem no topo, mostrando como o legado cultural e comercial ainda movimenta milhões em direitos autorais e contratos

Anterior Seguinte
Galeria

31 Fotos

Notícias ao Minuto

Galeria

© Getty Images

Notícias Ao Minuto
21/08/2025 13:30 ‧ há 11 minutos por Notícias Ao Minuto

Fama

Celebridades

Sempre que falamos sobre o que torna um artista realmente grande, as pessoas geralmente se referem ao seu sucesso póstumo. Na maioria das vezes, elas estão se referindo ao trabalho do famoso em si, que, claro, pode sobreviver mesmo após sua morte. Menos comum, no entanto, é discutir o dinheiro que as celebridades continuam a ganhar, mesmo depois de não estarem mais conosco. É que a cada ano a revista Forbes analisa os ganhos das celebridades falecidas do período de 1º de outubro a 30 de setembro. O objetivo é descobrir quem tem a maior renda anual, apesar de não estar mais vivo. Algumas personalidades entram na lista das que mais faturam ano após ano, enquanto outras só aparecem uma vez.

 

Confira esta galeria para descobrir quais celebridades estão na lista de 2024.

Muito jovens: Celebridades e seus relacionamentos controversos

Muito jovens: Celebridades e seus relacionamentos controversos

Hoje, alguns envolvimentos podem ser considerados controversos

Notícias Ao Minuto Brasil | 22:12 - 20/08/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você