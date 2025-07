Gominho, um dos melhores amigos de Preta Gil, não vai ao velório da cantora

© Reprodução- Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador e influenciador Gominho não compareceu ao velório de Preta Gil, realizado na manhã desta sexta-feira (25) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. No mesmo horário, ele participou ao vivo do programa Mais Você, da Globo, onde tomou café da manhã com Ana Maria Braga e falou sobre a amizade com a cantora, que acompanhou durante o tratamento contra o câncer.

A ausência de Gominho gerou comentários nas redes sociais. Em resposta, ele explicou que sua escolha se baseou no sentimento de que já havia se despedido da cantora. "No Dia do Amigo, quando Ju (Ju de Paulla, amiga de Preta) me ligou, ela já não tava falando. Tive uma crise de choro e entendi", relembrou.

"A playlist que está tocando no velório é uma playlist que a gente ouvia. Fui eu que fiz", contou. Ele disse que prefere focar no legado alegre de Preta Gil. Gominho compartilhou no programa memórias dos últimos dois anos ao lado da cantora e relembrou o momento em que decidiu largar o trabalho em Salvador para acompanhá-la durante a quimioterapia.

"Quando eu vi a notícia em Salvador que ela estava doente, na semana seguinte, fui visitar. Ela já estava fazendo quimio. Quando cheguei, me deparei com a situação do ex-marido, ele não ficando com ela durante o tratamento, e falei: 'Vou morar com você'. Ela disse: 'Pra quê?'. E eu: 'Não estou pedindo, estou informando'."

Segundo ele, a decisão de não ir ao velório também teve relação com o desgaste emocional. "Tem duas semanas que o luto começou. Eu sabia que não ia conseguir mais vê-la. E o cansaço que eu estava era esse: o cansaço de ela sofrer, de verdade."

Gominho também negou boatos de desentendimentos com familiares da cantora e que a motivação de sair do apartamento em que morava com a cantora veio de precisar superar a fase que vivia nos últimos três anos.

No programa, o apresentador ainda relembrou a trajetória de Preta como defensora do carnaval de rua e símbolo de alegria. "As pessoas vêm para mim muito tristes, e eu paro para lembrar desses 15 anos da minha vida. A gente era uma família. O legado dela é de luz e força", afirmou.

A despedida de Preta Gil acontece nesta sexta-feira com a presença de familiares, amigos e fãs no Rio. Já Gominho preferiu se ausentar fisicamente, mas afirmou que esteve presente naquilo que, para ele, mais importa: "celebrar o astral que ela deixou".