A razão para William e Harry não ficarem com a casa de infância da mãe

A princesa Diana faleceu em um trágico acidente de carro em Paris, no ano de 1997. Na época, muitos de seus bens, incluindo joias, objetos pessoais e parte do patrimônio financeiro, foram deixados para seus filhos, os príncipes William e Harry. No entanto, nem tudo relacionado à sua vida e herança ficou nas mãos dos dois. Um exemplo importante disso é a casa onde Diana passou sua infância, que não será herdada pelos príncipes — e há um motivo tradicional para isso.

Segundo informações da revista People, o pai de Diana, John Spencer, herdou o título de Conde Spencer em 1975. Foi então que a família se mudou para a propriedade chamada Althorp, localizada em Northamptonshire, na Inglaterra. Essa propriedade pertence à família Spencer desde o ano de 1508 e é considerada parte do legado aristocrático da linhagem.

Atualmente, Althorp está sob os cuidados do atual Conde Spencer, Charles Spencer, que é irmão da princesa Diana. Após a morte de Charles, a propriedade será passada para o próximo herdeiro do título, que é seu filho, Louis, o Visconde Althorp. Apesar de Louis ter três irmãs mais velhas — Kitty, Eliza e Amelia — será ele quem herdará a casa por ser o homem mais velho da linhagem, seguindo a tradição nobre britânica de sucessão masculina.

Em uma entrevista ao jornal Mail on Sunday em 2015, Charles Spencer afirmou que ficaria "em paz" se sua filha Kitty herdasse a propriedade. No entanto, disse também que isso iria "contra a tradição da família", que mantém há séculos a passagem do título e das terras para o descendente homem.

“É assim que as coisas funcionam. Entendo as críticas a esse modelo, mas também reconheço que ele tem funcionado por muito tempo”, declarou Charles, como relatado pela People, citando a entrevista original.

No mesmo ano, Kitty Spencer comentou o assunto em entrevista à revista Tatler. Ela afirmou: “Sou totalmente a favor da igualdade de gênero, mas estou feliz que essa responsabilidade esteja com meu irmão. Acredito que é o caminho certo a seguir.”

Ela ainda acrescentou: “Gosto do fato de a casa continuar com o mesmo sobrenome da família. E sei que meu irmão vai cuidar muito bem dela.”

A casa de infância da princesa Diana também é o local onde ela foi sepultada. A propriedade de Althorp abriga seu túmulo, em uma área reservada. O irmão de Diana explicou, em seu livro e também à revista People, que essa escolha foi feita para garantir privacidade aos filhos, William e Harry, quando quiserem visitar o local.

“É um lugar muito tranquilo, e eles podem entrar e sair quando quiserem. Saber disso me traz paz”, afirmou Charles.

Embora a tumba não seja aberta ao público, existe um memorial em homenagem a Diana nos arredores, onde visitantes podem prestar seus tributos à eterna princesa do povo.

