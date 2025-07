Marketing? Empresa do CEO 'traidor' do Coldplay contrata Gwyneth Paltrow

© Getty Images/ X

A empresa americana de tecnologia Astronomer, onde trabalhavam os dois funcionários flagrados em uma traição durante um show do Coldplay, decidiu adotar uma estratégia inusitada para lidar com a repercussão do caso. A companhia contratou, de forma temporária, a atriz Gwyneth Paltrow — ex-esposa de Chris Martin, vocalista da banda — como porta-voz.

Gwyneth gravou um vídeo para as redes sociais da empresa, no qual ironiza a situação constrangedora que colocou a Astronomer no centro das atenções. O episódio, que viralizou nas redes, gerou milhares de comentários, piadas e memes ao redor do mundo, forçando a companhia a buscar uma forma criativa de contornar o desgaste à sua imagem.

“Obrigada pelo seu interesse na Astronomer. Olá, eu sou a Gwyneth Paltrow. Fui contratada de forma muito temporária para falar em nome dos mais de 300 funcionários da Astronomer. A Astronomer recebeu muitas perguntas nos últimos dias e queria que eu respondesse às mais comuns”, diz a atriz no início do vídeo.

Na sequência, Paltrow responde de forma bem-humorada a perguntas sobre o funcionamento da empresa, elogiando suas soluções. Em tom irônico, comenta: “Ficamos muito felizes em ver tantas pessoas repentinamente interessadas na automação do fluxo de trabalho de dados”. Até então, a Astronomer, especializada em automação de dados, nunca havia recebido tamanha exposição pública.

Apesar da demissão dos dois funcionários envolvidos na polêmica, a empresa se viu em uma situação delicada, com a reputação colocada em xeque. Para enfrentar a crise de imagem, a Astronomer recorreu a uma abordagem ousada ao convocar justamente a ex-esposa de Chris Martin — vocalista da banda que involuntariamente esteve ligada ao escândalo — como rosto público temporário da marca.

Entenda o caso

O episódio aconteceu no dia 16 de julho, durante um show do Coldplay em Boston, nos Estados Unidos. Andy Byron, até então CEO da Astronomer, foi flagrado em um momento íntimo com Kristin Cabot, diretora de Recursos Humanos da empresa. Ambos eram casados com outras pessoas.

O casal foi captado pela tradicional “kiss cam”, câmera que costuma registrar casais apaixonados na plateia para que se beijem. Ao perceberem que estavam sendo filmados, os dois se esconderam repentinamente, levantando suspeitas. A situação chamou a atenção do próprio Chris Martin, que brincou: “Ou são muito tímidos ou estão em um relacionamento extraconjugal”.

A fala do cantor viralizou imediatamente. As imagens circularam amplamente nas redes sociais, transformando o momento em um dos assuntos mais comentados do período. Diversas empresas aproveitaram a repercussão para fazer marketing e memes foram espalhados por toda a internet.

A Astronomer, então, decidiu agir para tentar reverter os danos à sua imagem — e, ao que tudo indica, fez isso com uma boa dose de humor.

