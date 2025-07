Filho diz que meses finais de Ozzy foram filmados e devem compor tributo

© Getty Images

CAMILA CORSINI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os meses finais de Ozzy Osbourne foram filmados e devem virar documentário pela BBC, de acordo com um dos filhos do vocalista do Black Sabbath. Ozzy morreu na última semana aos 76 anos.

Entrevista aconteceu antes da morte de Ozzy, mas foi publicada neste sábado (26). Jack tinha dito à revista Weekend, do Daily Mail, que câmeras filmavam a casa que Osbourne vivia com Sharon em Buckinghamshire, na Inglaterra.

Ideia principal era mostrar a readaptação do casal ao Reino Unido. Ozzy e Sharon Osbourne viveram por mais de duas décadas nos Estados Unidos e tinham retornado para lá há pouco. A produção se chamaria 'Home to Roost'.

Documentário deve ganhar nova dimensão. Com a morte do Príncipe das Trevas, a produção deve ficar maior e se transformar em um tributo ao músico com imagens inéditas dele.

Ozzy deixou biografia pronta. O livro deve ser lançado no próximo ano, segundo Jack. O filho de Ozzy também falou sobre a cinebiografia do pai, ao qual é um dos produtores.

Neste momento, a trama se passará durante a era do Black Sabbath e o início dos anos 1980. "Definitivamente, estamos buscando uma classificação indicativa mais adulta para o filme. De forma alguma será uma obra leve", disse Jack.

