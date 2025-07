MC Poze vai à presídio protestar e pede libertação de Oruam da prisão; veja vídeo

© Reprodução / Instagram

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O funkeiro MC Poze do Rodo participou de um protesto na porta do presídio de Bangu 3, no Rio de Janeiro, na noite da última sexta-feira (25) para pedir a libertação do rapper Oruam, de quem é amigo.

O caso ocorreu com um grupo de fãs do filho de Marcinho VP. "Liberdade já para o menino maluquinho", escreveu Poze em sua conta no Instagram. Fernanda Valença, noiva do rapper e Vivi Noronha, mulher de Rodo também participaram do protesto.

Junto com palavras de ordem e canções, o grupo carregava cartazes escritos: "MC não é bandido", "Liberdade Oruam" e "Paz, justiça e liberdade".

O caso de Oruam ainda está em apuração. Ele foi preso após se envolver em uma confusão com policiais durante uma operação que visava cumprir mandado de busca e apreensão contra um menor de idade.

Segundo os agentes, o cantor teria tentado impedir a ação, o que resultou na detenção. Na quarta (23), Oruam foi levado ao presídio de Bangu 3, onde estão diversos membros da facção Comando Vermelho.

Oruam disse que foi vítima de um abuso de autoridade. "A lei só vale para o preto e pobre", disse ele em manifestação para a Folha de S.Paulo nesta semana.

Leia Também: Lembra dele? Ator mirim de 'A Viagem' trabalha na rua