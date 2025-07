MC Daniel quer se arriscar na música gospel: 'Já tenho algumas escritas'

© Victor Chapetta/ Agnews

LUCAS PASIN

FORTALEZA, CE (UOL/FOLHAPRESS) - MC Daniel revelou os planos de investir na música gospel em entrevista durante o Fortal 2025. Evangélico, o cantor de funk não teme críticas por mudar o estilo em sua carreira.

"A ideia de cantar algo gospel veio porque recebi a cantora Sarah Beatriz no TVZ, do Multishow, e cantei lá uma música gospel. Aí me perguntaram se eu teria interesse, e eu tenho. Tenho algumas músicas já escritas. Tem uma que eu pretendo lançar em breve com um cara que eu sou muito fã", contou o artista, a Splash.

Daniel, no entanto, não planeja fazer mudança drástica em seu repertório. "Cantar gospel é algo que me interessa muito, mas neste sábado (26) estou mesmo focado no funk, trap, sertanejo e até pagode. Deixa para mais pra frente", disse.

Ele não teme críticas e preconceito: "Acredito que toda arte que é feita de coração, as pessoas tendem a abraçar".

Envolvido em polêmicas após o fim do relacionamento com Lorena Maria, MC Daniel, por meio de sua assessoria, pediu que nenhum assunto sobre sua vida pessoal fosse abordado na entrevista, caso contrário, ele não conversaria mais com os jornalistas presentes no evento.

SPOILER DA DANÇA DOS FAMOSOS

Destaque da última edição do "Dança dos Famosos" no Domingão com Huck, MC Daniel conta que já está ajudando pessoas que irão participar na nova edição, com previsão de estreia para o dia 3 de agosto.

"Tem três amigos que vão participar dessa próxima edição e eu já estou dando dicas a eles", afirma, e continua: "O Dança mudou a minha vida. Todo domingo aparecendo na Globo, para a família, foi uma chance das pessoas perceberem um pouco mais de quem eu sou".

Daniel conta que, em quatro meses de competição da Globo, ganhou quatro milhões de seguidores nas redes sociais.

Me acrescentou muito, artisticamente falando. Todo domingo eu dava um jeito de falar sobre a vida, sobre Deus, sobre família. As pessoas passaram a me conhecer além das tatuagens. Tem gente que achava que eu era marrento, ou mais bravo, e todo mundo viu que era só uma capaMc Daniel, a Splash

O repórter viajou ao Fortal 2025 à convite da produção do evento

