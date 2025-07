Alcione dedica show no Rio de Janeiro a Preta Gil: 'Minha filha'

© AgNews

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alcione homenageou Preta Gil em um show realizado na sexta-feira (25) no Rio de Janeiro. A apresentação aconteceu no mesmo dia em que Preta foi velada no Theatro Municipal, com a presença de fãs, amigos e familiares.

"25 de Julho, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, dedico meu show à minha filha Preta Gil!" escreveu Alcione em seu perfil no Instagram. Preta tinha a veterana, com quem mantinha uma relação próxima, como referência.

"Eu queria dizer a vocês que o show desta noite, eu sempre chamava ela de 'minha filha', é dedicado à minha filha Preta Gil. Que Nossa Senhora e o divino Espírito Santo estejam com ela", disse para a plateia na abertura plateia, enquanto fotos passavam no telão.

As cantoras chegaram a se apresentar juntas algumas vezes. Em fevereiro de 2024, Preta e Alcione cantaram lado a lado no Domingão com Huck.

Na ocasião, Preta declarou sua admiração pela precursora. "Ela é minha mãe. A gente tem uma relação de mãe e filha. Como mulher negra, como sambista, quando eu fui Rainha de Bateria da Mangueira, ela me ajudou muito. Ela está sempre do meu lado", afirmou. "Conheço a pequena há muito tempo. Sempre gostei muito de Gil", comentou Alcione. Meses depois, elas fizeram uma apresentação em dupla em um festival no Rio de Janeiro.

