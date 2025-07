Casamento de R$ 40 milhões da filha de Steve Jobs teve show de Elton John

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começaram neste sábado (26) as comemorações de casamento da modelo Eve Jobs, 27, filha de Steve Jobs, com o cavaleiro olímpico Harry Charles, 26. Com um investimento de cerca de R$ 40 milhões, o evento deve durar quatro dias e conta com Elton John como atração principal. Nomes como Kamala Harris, Jennifer Gates, princesa Beatrice e Jony Ive estão entre os convidados.

Filha caçula de Steve Jobs e Laurene Powell Jobs, Eve é formada em ciência, tecnologia e sociedade pela Universidade de Stanford e amazona. Como modelo, já desfilou na Paris Fashion Week e fez campanhas para grifes como Louis Vuitton e Glossier.

Carles é filho do cavaleiro britânico Peter Charles e um dos melhores atletas do hipismo mundial. Ele ganhou uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Paris, em 2024, e está entre os top 10 do ranking internacional da Federação.

Eles se conheceram por causa das competições de salto e anunciaram o noivado em setembro do ano passado.

Eve subiu ao altar na igreja medieval St Michael's and All Angels, no vilarejo de Great Tew, no interior da Inglaterra. O prédio construído no século 12 foi cercada por tapetes persas, arranjos florais monumentais e uma operação de segurança digna de chefes de Estado.

Ao todo, cerca de vinte floristas e cenógrafos trabalharam na decoração do espaço, com direito a milhares de rosas vermelhas e mais de cem velas no altar.

A recepção foi realizada no hotel Estelle Manor, um resort exclusivo com diárias a partir de £795 (cerca de R$ 5 mil), geralmente escolhido para sediar eventos de alto padão. Assim como no casamento de Jeff Bezos e Lauren Sanchés, a maioria dos convidados chegou de jatinho privado ou helicóptero.

Segundo a imprensa Britânica, Elton John aceitou fazer uma apresentação exclusiva durante a cerimônia por um cachê estimado em £1 milhão (cerca de R$ 7,5 milhões). Também há relatos de que coral da igreja realizou um ensaio exclusivo para o evento com os noivos e os padrinhos dois dias antes da cerimônia.

