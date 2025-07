Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciam separação após 15 anos

© Reprodução / Instagram

Na noite deste sábado (26), o influenciador digital Carlinhos Maia e o apresentador Lucas Guimarães anunciaram publicamente o fim do relacionamento de 15 anos.

A separação foi divulgada por meio de um comunicado conjunto, em que os dois afirmam ter tomado a decisão de forma consciente e respeitosa, em consideração aos fãs, amigos e familiares que acompanharam a trajetória do casal ao longo dos anos.

Apesar do término, os dois reforçaram que o carinho e o respeito mútuo permanecem. Eles destacaram ainda que a amizade construída ao longo da relação continuará fazendo parte de suas vidas, mesmo que agora estejam seguindo caminhos diferentes.

“São 15 anos dividindo a vida: os sonhos, as alegrias, as tristezas e, principalmente, o amor que sempre nos uniu. Em gratidão a esse sentimento, que sempre nos protegeu do mundo e, às vezes, até de nós mesmos, estamos aqui para comunicar a todos que sempre se importaram conosco que seguiremos caminhos diferentes daqui para frente, como casal. Temos a certeza de que jamais nos perderemos em alma e coração. Mas agora seguiremos separados”, escreveram os dois em parte do comunicado divulgado nas redes sociais.

Lucas e Carlinhos enfatizaram que a decisão de colocar um ponto final na relação não foi repentina. Eles explicaram que a separação já vinha sendo amadurecida desde o último rompimento, ocorrido anteriormente, e que o casal apenas não teve tempo suficiente para refletir sobre todas as mudanças que a vida a dois exigia.

“Estamos finalizando este ciclo em paz, sem brigas e sem caos, sendo maduros e escrevendo juntos este texto para todos que nos amam e nos apoiam. Não foi uma decisão tomada agora. Desde a última (e única) separação que tivemos, sentimos que nos precipitamos por não termos vivido o tempo necessário para reavaliar tudo o que ainda estava fora do lugar. Enfim… amamos vocês e esperamos que respeitem nosso espaço, sem maldades, sem picuinhas e sem notícias falsas. Vamos ficar bem. Um xêro!”, concluiu a mensagem.

O casal oficializou a união em 2019, em uma cerimônia bastante comentada nas redes sociais. Ao longo dos anos, conquistaram uma legião de fãs e se tornaram uma das duplas mais queridas do meio digital. Em 2022, chegaram a anunciar um rompimento, mas reataram pouco tempo depois.

Recentemente, Carlinhos admitiu que já foi infiel no relacionamento, mas explicou que existem contextos diferentes para esse tipo de situação. Segundo ele, há dois tipos de traição: aquela feita por maldade para destruir o outro e a feita por falta de controle ou vaidade. O influenciador mencionou que perdoaria uma infidelidade dependendo do contexto e revelou que já foi perdoado, sem especificar detalhes de quando isso aconteceu.

Em 2025, no entanto, decidiram encerrar de forma definitiva o capítulo conjugal. Até o anúncio da separação, viviam juntos em uma mansão localizada em Alphaville, na Grande São Paulo. A propriedade é avaliada em cerca de R$ 10 milhões.

