Amiga diz que Preta Gil gravou vídeo revelando desejo para seu funeral

Jude Paulla, uma das amigas mais próximas de Preta Gil, usou as redes sociais neste sábado (26) para comentar sobre o funeral da cantora, que faleceu na última semana, aos 50 anos, em decorrência de um câncer no intestino. Em uma publicação no X (antigo Twitter), Jude relembrou momentos íntimos com a artista e revelou que Preta havia deixado orientações sobre como gostaria de ser homenageada após sua morte.

“Logo assim que a Preta descobriu que o câncer tinha voltado, ela falava muito que ia morrer (justo todo o medo) um dia em casa com ela eu gravei o vídeo dela dizendo como ela queria que fosse o funeral e ontem a gente fez tudo que ela queria”, escreveu Jude na rede social, evidenciando o cuidado da cantora em planejar sua despedida.

O velório de Preta Gil aconteceu na sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e contou com a presença de amigos, familiares e fãs. A cerimônia foi marcada por muita emoção e homenagens que refletiam a personalidade vibrante e carismática da cantora. Após o velório, o corpo seguiu em cortejo pelas ruas e avenidas da cidade, em uma última homenagem da população carioca.

A cerimônia de cremação foi realizada no final da tarde, no Cemitério e Crematório da Penitência, no bairro do Caju, na Zona Portuária do Rio. Jude destacou que, apesar de algumas limitações burocráticas, a maior parte dos desejos de Preta foi respeitada durante a cerimônia.

“O que não deu pra fazer foi por questões burocráticas que levavam tempo pra resolver, mas de resto o povo fez! Esse relato daqui com tudo isso acontecendo foi nada mais o que ela queria e o que ela gostava: ela organizando a confusão, todo mundo misturado, música, cerveja, multidão! Nada mais Preta que isso”, completou.

Preta Gil faleceu no último domingo (20), enquanto estava em Nova York. A cantora havia viajado aos Estados Unidos em busca de um novo tratamento contra o câncer no intestino, diagnosticado em 2022. Ao longo dos últimos anos, ela compartilhou com o público detalhes do processo de enfrentamento da doença e recebeu apoio massivo de fãs e artistas.

Figura importante da música e da cultura brasileira, Preta Gil construiu uma carreira marcada pela defesa da diversidade, alegria e irreverência. Sua morte gerou grande comoção nacional e mobilizou uma série de homenagens nas redes sociais e em veículos de imprensa. Durante toda a sexta-feira, fãs se reuniram em frente ao Theatro Municipal para prestar as últimas homenagens, cantando suas músicas e celebrando sua trajetória.

