Ivete chora em primeiro show após morte de Preta Gil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em seu primeiro show após a morte de Preta Gil, Ivete Sangalo chorou ao fazer uma homenagem à cantora, de quem era grande amiga.

"Ofereço a você Pretinha, com todo o meu amor, essa apresentação e todas que vierem", disse, entre lágrimas, na noite deste sábado (26), em Fortaleza (CE). "Eu sei que você está em um lugar de luz".

Ivete afirmou que Preta deixou todos "bem equipados" para lidar com a morte. Aos fãs, confidenciou que estava chorando porque a partida é recente.

Com a voz embargada, Ivete cantou "Sinais de Fogo", um dos sucessos da carreira musical da amiga, que foi homenageada também com fotos no trio elétrico.

A artista lembrou da coragem de Preta. "Não tinha como eu não ter coragem de vir aqui hoje".

"Que bom que a gente se encontrou por aqui. Me apaixonei por você no mesmo instante em que nos encontramos. Foi fulminante e ainda é", disse Ivete logo após a notícia sobre a morte. "Não consigo entender essas notícias sobre sua partida. A sua luz é tão forte que mesmo com toda essa loucura nos fortalece".

Também emocionada, a cantora Mãeana, casada com Bem Gil, cantou "Eu sei que vou te amar" em homenagem à cunhada no Festivalzinho, em São Paulo, neste sábado.

"Estou um caco. Alma lascada, coração baqueado, as cores diferentes, mas as crianças me passaram sabedorias telepáticas", afirmou.

Mais homenagens

Outra que celebrou a memória da cantora foi Marina Lima, durante apresentação em Porto Alegre. "Figura linda, um cometa que passou pela gente", disse, com uma camiseta com a foto da cantora.

No show Numanice, Ludmilla e Ana Carolina cantaram "Sinais de Fogo", canção composta pela segunda para a cantora, morta no domingo (20).

Em Campinas, no Tardezinha, Thiaguinho e Péricles, juntos no palco, estenderam uma faixa em que aparecem em fotos ao lado de Preta.

Na sexta-feira (25), Alcione homenageou a filha de Gilberto Gil em um show realizado no Rio de Janeiro. A apresentação aconteceu no mesmo dia em que Preta foi velada no Theatro Municipal, com a presença de fãs, amigos e familiares.

Preta tinha a veterana, com quem mantinha uma relação próxima, como referência.

"Eu queria dizer a vocês que esse show é dedicado à minha filha Preta Gil. Que Nossa Senhora e o divino Espírito Santo estejam com ela", disse a sambista para a plateia enquanto fotos eram exibidas no telão.

