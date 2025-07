Gominho diz que Preta Gil proibiu participação sua no BBB

© Webert Belicio / Agnews

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O influenciador Gominho falou sobre a relação com a cantora Preta Gil (1974-2025) e revelou que a sua amiga lhe proibiu de participar do Big Brother Brasil, reality show da Globo, uma das últimas conversas que teve com ela.

"Ela me proibiu de participar do BBB (risos). Eu falei pra ela que queria ir pro Big Brother para descansar do mundo. E ela (disse): 'viado, não arrume ideia não, pelo amor de Deus. Se eu não tiver aqui pra te defender'. Ela vem com essas piadas", contou para a revista Caras.

Caso participasse do programa, não seria seu primeiro reality show de confinamento. Gominho ganhou popularidade ao participar da sexta temporada do reality show A Fazenda, da Record, em 2012.

Gominho, anteriormente, negou boatos de desentendimentos com familiares da cantora e que a motivação de sair do apartamento em que morava com ela veio de precisar superar a fase que vivia nos últimos três anos.

"Não teve nenhum tipo de briga. As pessoas inventaram que eu briguei com a Carolina Dieckmann, e isso não é verdade", disse ao Mais Você, da Globo, na sexta (25).

Preta Gil morreu no último domingo (20). A artista recebeu um diagnóstico de câncer colorretal em janeiro de 2023 e tratava a doença desde então.

Filha do tropicalista Gilberto Gil com Sandra Gadelha, Preta deixa o filho Francisco Gil e a neta Sol de Maria.

Na televisão, além de aparecer como cantora, Preta Gil foi atriz. Fez a novela "Os Mutantes" na Record entre 2007 e 2008, além de "Agora é Que São Elas", na Globo, em 2003. Foi apresentadora da Band em 2004, quando comandou o musical Caixa Preta.

Leia Também: Filhos de Ronaldo Fenômeno posam juntos durante férias na Espanha