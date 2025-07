Filhos de Ronaldo Fenômeno posam juntos durante férias na Espanha

© Reprodução / Redes Sociais

Os quatro filhos de Ronaldo Fenômeno apareceram juntos em um raro e descontraído momento de família durante as férias em Ibiza, na Espanha. O registro, publicado neste sábado (26) por Ronald, filho mais velho do ex-jogador, chamou atenção dos seguidores pela semelhança entre os irmãos, apesar de serem filhos de mães diferentes.

Ronald, de 25 anos, é o primogênito de Ronaldo e fruto de seu casamento com a ex-jogadora e comentarista Milene Domingues. Ele mora em São Paulo e atua como DJ. Foi ele quem compartilhou o clique em que aparece ao lado dos irmãos Alexander, Maria Sophia e Maria Alice, reforçando o bom relacionamento entre os quatro.

Leia Também: Amiga diz que Preta Gil gravou vídeo revelando desejo para seu funeral

Alexander, também chamado de Alex, nasceu em 2005 e tem atualmente 20 anos. É filho de Ronaldo com a fisiculturista Michele Umezu, com quem o ex-atacante teve um relacionamento breve. A paternidade de Alex foi oficialmente reconhecida em 2009, após a realização de um exame de DNA. Ele demonstra interesse por esportes e pela área da fisioterapia.

Leia Também: Casamento de R$ 40 milhões da filha de Steve Jobs teve show de Elton John

As duas caçulas são filhas de Ronaldo com a empresária Bia Antony, com quem o ex-jogador foi casado entre 2007 e 2012. Maria Sophia, de 17 anos, nasceu em 2008 e costuma fazer aparições nas redes sociais demonstrando afinidade com temas ligados à estética e à arte. Sua irmã, Maria Alice, de 15 anos, segundo relatos da mãe, é mais esportiva e se interessa por futebol, patinação, cultura pop e games.

O ex-jogador sempre afirmou que, após o nascimento dos quatro filhos, sentia sua família como completa. Após o nascimento da caçula, ele fez vasectomia e tornou pública a decisão, reforçando que não pretendia ter mais filhos. Apesar de manter uma vida pessoal bastante discreta, Ronaldo tem uma relação próxima com todos os filhos, mesmo com aqueles que cresceram um pouco mais distantes da mídia.

Leia Também: Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciam separação após 15 anos

A reunião dos irmãos em Ibiza aconteceu enquanto todos aproveitavam alguns dias de descanso. A cidade espanhola tem ligação direta com a vida pessoal de Ronaldo. Foi lá, inclusive, que o ex-jogador oficializou sua união com a modelo Celina Locks, em uma cerimônia privada realizada em 2023. O casal começou a namorar em 2015 e, atualmente, vive na ilha mediterrânea.

A imagem dos quatro irmãos juntos chamou atenção de fãs e internautas, tanto pela semelhança física quanto pela união familiar. Nas redes sociais, muitos seguidores destacaram a harmonia entre eles e elogiaram o vínculo mantido mesmo com histórias de vida e trajetórias diferentes.

Com uma carreira de destaque no futebol mundial, Ronaldo Fenômeno também parece ter construído uma base sólida fora dos gramados — desta vez como pai presente e figura central em uma família diversa e unida.

Leia Também: Atriz de malhação fica cega após ser agredida e expõe abusos

Leia Também: Ivete chora em primeiro show após morte de Preta Gil