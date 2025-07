Esposa se despede de Hulk Hogan: 'achei que ainda tínhamos mais tempo'

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sky Daily, esposa de Hulk Hogan, compartilhou um emotivo texto nas redes sociais para se despedir do lutador, que morreu na quinta-feira (24).

Instrutora de yoga e contadora, Sky Daily achou que teria mais tempo com Hogan. Eles estavam juntos há dois anos.

Sky Daily era 25 anos mais nova que Hogan e foi sua terceira esposa. Ela disse que a lenda da luta livre fez tudo que pôde para manter a conexão com os fãs, apesar do desconforto físico nos últimos anos.

Hulk Hogan, ator e um dos maiores nomes da história da luta livre, morreu na última quinta-feira (24), aos 71 anos, nos Estados Unidos. Nascido em agosto de 1953, deixa esposa e dois filhos.

Hogan foi submetido a diversas cirurgias devido a lesões sofridas durante a carreira. Semanas atrás, a esposa do lutador foi a público negar rumores de que ele estava em coma, afirmando que o coração do lutador estava forte e que ele se recuperava de procedimento realizado no pescoço. O próprio Hogan já declarou que "não tinha mais partes originais do corpo".

Ele foi um dos responsáveis pela espetacularização do wrestling com o WWE na década de 1980. Seis vezes campeão da organização, foi introduzido ao Hall da Fama inicialmente em 2005. Dez anos depois, acabou removido após escândalo sobre comentários racistas feitos durante encontro sexual que estava sendo gravado. Voltou oficialmente para a galeria de ídolos em 2020.

Leia a mensagem na íntegra:

Eu não estava pronta para isso... e meu coração está em pedaços.

Ele vinha enfrentando alguns problemas de saúde, mas eu realmente acreditava que os superaríamos. Tinha tanta fé em sua força. Pensei que ainda tínhamos mais tempo.

Essa perda é repentina e impossível de processar. Para o mundo, ele era uma lenda... mas para mim, ele era meu Terry. O homem que eu amava. Meu companheiro. Meu coração.

Hulk amava muito seus fãs e, apesar de seu crescente desconforto físico, ele fez tudo o que pôde para estar presente, assinar autógrafos, tirar fotos e se conectar com as pessoas que o apoiaram em tudo. Vocês significavam tudo para ele.

Ele era um seguidor de Cristo, e eu encontro consolo em saber que sua alma está em paz e que ele foi recebido em casa.

Por favor, mantenham sua família e todos nós que o amávamos em suas orações enquanto tentamos lidar com essa nova realidade.