'Vale Tudo': autora insinua que pode colocar Morango do Amor em novela da Globo

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A autora Manuela Dias insinuou que pode atender um pedido de parte do público e colocar uma referência ao Morango do Amor, que viralizou nos últimos dias, em "Vale Tudo", atual novela das nove da Globo.

Em sua conta no Instagram neste domingo (27), Manuela afirmou que está de olho nas solicitações. "Vocês estão doidos para que eu coloque o morango do amor na novela, né? (risos)", disse Manuela.

Nas últimas semanas, especialmente no Instagram e no TikTok, a receita do doce viralizou e virou assunto na internet. A guloseima, aparentemente simples, consiste em um morango envolto por brigadeiro branco –geralmente feito com leite em pó– e uma fina camada de açúcar caramelizado vermelho.

A origem exata da doce é difícil de rastrear, mas a combinação não é nova, há anos circulam receitas similares ou até mesmo idênticas ao item que virou febre recentemente.

Nas redes sociais, diversos confeiteiros alegam serem os precursores do preparo –e outros da trend que tomou conta das redes sociais.

Eliezer Lima (@elitourr), que se diz responsável pela viralização do morango do amor, publicou um vídeo provando a sobremesa de sua confeitaria no dia 30 de abril. O post chegou a mais de 1,2 milhão de visualizações no TikTok.

Não seria a primeira vez que "Vale Tudo" incluiria um assunto da moda na internet em sua trama. Em junho, a novela tratou dos casos de bebês reborns, que viralizou meses atrás.

"Vale Tudo" fica no ar até outubro, quando dará lugar para "Três Graças", trama que marca o retorno de Aguinaldo Silva para a Globo.