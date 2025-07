Lady Gaga negocia retorno ao Brasil para shows em 2026; saiba mais detalhes

© Getty Images

(FOLHAPRESS) - A cantora Lady Gaga está negociando um retorno para o Brasil em 2026. Após o show na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no último mês de maio, a ícone do pop tem conversas para realizar outras apresentações no ano que vem.

A informação foi dada pelo jornalista Renato Melo e confirmada pelo F5. A proposta de uma produtora, que trouxe Taylor Swift ao Brasil em 2024, é de três shows no Rio de Janeiro e em São Paulo.

A ideia é que os shows aconteçam entre março e abril do ano que vem. O staff de Lady Gaga vê um retorno com bons olhos, já que a cantora adorou se apresentar em nosso país.

Retorno de público existe. Em maio, no Rio de Janeiro, Lady Gaga foi vista por 2,1 milhões de pessoas, segundo dados divulgados pela prefeitura da capital fluminense.

O maior público da artista havia sido registrado no Stade de France, em Paris, na França, quanto ela se apresentou para 80 mil pessoas em 2022. A última vez que Lady Gaga se apresentou no Brasil foi em 2012. Em 2017, ela cancelou sua participação no Rock in Rio por causa da fibromialgia.

A fibromialgia é uma síndrome que provoca dor generalizada, especialmente em músculos e tendões, além de causar fadiga intensa, distúrbios do sono, alterações de memória e atenção, ansiedade e até depressão.

A cantora agradeceu aos fãs pela espera no show do Rio. "Eu teria voltado antes, se pudesse. Sempre vai significar muito para mim o jeito como vocês me enviaram mensagens tão bonitas e foram tão gentis comigo, querendo que eu voltasse aqui. Demorei porque estava me curando", disse.

"O meu coração está transbordando. Me sinto sortuda, orgulhosa e profundamente grata. Hoje nós estamos fazendo história, mas não estamos fazendo história sozinhos. Sem vocês, o povo incrível do Brasil, eu não teria este momento. Obrigado por fazerem história comigo", concluiu.