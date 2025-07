Renato Aragão nega ter vivido caso com Xuxa na época dos Trapalhões

© <p>Globo/João Cotta</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Renato Aragão, 90, negou ter vivido um romance com Xuxa, 62, na época de "Os Trapalhões", há quase trinta anos. "Ela sempre foi minha amiga, minha amiga para sempre vai ser. Falar [que tivemos um caso] é fácil, comprovar é difícil. Ela é muito querida por nós, por todo mundo. Meu caso de amor com a Xuxa é eterno", disse em entrevista ao canal Inteligência Ltda.

O humorista também comentou boatos de que sua esposa, Lílian Taranto, é controladora. "É verdade, controla tudo. Só não controla os meus passos porque ela tem outro passo para andar, se não ia junto também", afirmou aos risos.

Já Lílian afirmou que não se considera controladora. "Sempre fui uma líder, desde criança. Eu sou leonina, gosto de mandar", contou. Didi completou dizendo que a mulher é "parceirona" em tudo que faz, referindo-se a ela como "Mulher Maravilha".

A mulher disse ainda que não sente ciúmes de Xuxa e contou que a recebiam em casa com frequência quando eram vizinhos. "Ela entrava, dava um beijo e um abraço no Renato e em mim, e ia embora. Quem ama meu marido, eu amo em dobro", afirmou. "Ele sempre foi apaixonado por ela, gosta dela, e ela sempre honrou essa amizade. Nunca deixou a gente na mão."

O ator contou que não assiste mais aos filmes dos Trapalhões desde a morte dos colegas de elenco. "É muita saudade. Por mais que eu queira dizer que aquilo já passou, sempre vem uma lembrança muito boa de que nós fizemos aquele quarteto", disse.

Exibido inicialmente pela TV Tupi, o programa "Os Trapalhões" foi ao ar na Globo pela primeira vez em 1977 e chegou ao fim após 18 anos, em 1995. Ao todo, mais de 40 filmes da franquia foram produzidos entre 1965 e 2017, entre eles "Os Trapalhões no Reino da Fantasia" (1985) e "A Princesa Xuxa e os Trapalhões" (1989), ambos com a Rainha dos baixinhos no elenco.