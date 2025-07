Bella Ramsey lamenta saída do produtor-executivo Neil Druckmann de 'The Last of Us'

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bella Ramsey, 21 lamentou a saída de Neil Druckmann comando criativo de "The Last of Us". "Ele definitivamente fará falta no set. Mas seu espírito é a história", afirmou. Ele é criador do jogo original e produtor-executivo da série da HBO.

Druckmann deixou a produção da série ao final das gravações da segunda temporada para se dedicar integralmente a projetos futuros, incluindo o novo jogo "Intergalactic: The Heretic Prophet".

A atriz afimou acreditar que a série continuará fiel à essência criada por Druckmann e que o elenco honrará sua trajetória, tanto no game quanto na produção audiovisual.

"O mundo de 'The Last of Us' é criação dele, ali está a sua voz e contribuição criativa. Isso não desaparece na terceira temporada porque ele não está tão ativamente envolvido", afirmou a intérprete de Ellie em entrevista à revista Variety.

A artista celebrou sua indicação ao Emmy 2025 na categoria de Melhor Atriz em Série Dramática e comentou a importância de sua nomeação enquanto pessoa não-binária. "O que mais significou para mim foi a representatividade que essa indicação trouxe", afirmou.

Bella também comentou a rotina desgastante nas filmagens da segunda temporada e disse não acreditar ter superado o desafio. "Eu fico tipo: como diabos eu consegui fazer isso? É tão exaustivo, física e emocionalmente. Você simplesmente faz porque precisa e tem o apoio da equipe."