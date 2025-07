Rafael Ilha critica velório de Preta Gil e questiona fortuna da artista

© <p>AgNews/Francisco Cepeda</p>

O ex-integrante do grupo Polegar, Rafael Ilha, gerou forte repercussão nas redes sociais após criticar a escolha do Theatro Municipal do Rio de Janeiro como local do velório de Preta Gil. A cerimônia, realizada na sexta-feira (25), foi aberta ao público e reuniu familiares, amigos e fãs da cantora, que morreu no domingo (20), aos 50 anos, em decorrência de um câncer.

Durante participação no programa “Chupim”, da Rádio Metropolitana FM, na quarta-feira (23), Rafael afirmou considerar um “exagero” a homenagem no tradicional espaço cultural da capital fluminense. “Você me desculpe, mas ela não era uma cantora top brasileira, não era uma cantora que fez muito sucesso. É muita pretensão”, declarou.

Questionamentos sobre fortuna e reação do público

Além da crítica ao local da cerimônia — que, segundo a família, era um desejo da própria artista — Rafael Ilha também levantou dúvidas sobre o patrimônio de Preta Gil. “De onde vem R$ 340 milhões se ela não era uma grande atriz e não era uma grande cantora? ‘Ah, ela era sócia da Mynd, uma empresa de publicidade’. Legal... Mas R$ 340 milhões?”, disse. “Agora não tem mais como explicar, mas é muito dinheiro.”

As informações citadas pelo ex-Polegar, no entanto, contrastam com estimativas publicadas pela imprensa. Segundo o portal Folha Econômica, a herança de Preta Gil estaria entre R$ 20 milhões e R$ 30 milhões.

“Não me importo”, diz Rafael

Após a repercussão negativa das declarações, Rafael Ilha foi procurado pela colunista Fábia Oliveira. Questionado se se arrependia dos comentários, respondeu: “O que eu penso, eu já falei”. Sobre as críticas, limitou-se a dizer: “Não me importo”.

As falas foram amplamente repudiadas por fãs e admiradores da cantora nas redes sociais. “Todo mundo querendo aparecer em cima da morte da menina”, escreveu uma usuária. Outro comentário destacou: “Preta, você merece todas as honrarias do povo brasileiro”. Também houve quem mencionasse o histórico de dependência química de Rafael: “Infelizmente esse rapaz teve muito do raciocínio comprometido”.