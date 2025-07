Cauã Reymond é flagrado aos beijos com nova namorada no Rio

© AgNews

O ator Cauã Reymond, de 45 anos, está vivendo um novo romance. Ele foi fotografado neste sábado (26) trocando beijos e carícias com a modelo Luana Mandarino, na praia de São Conrado, no Rio de Janeiro. As imagens viralizaram nas redes sociais e confirmam os rumores de que os dois estariam juntos.

Luana, que participou da edição de 2021 do reality show Rio Shore, da MTV, já vinha levantando suspeitas entre fãs atentos. Recentemente, ela publicou em suas redes sociais fotos em locais semelhantes aos da casa de Cauã e também em viagens com cenários idênticos aos registrados pelo ator.

Histórico amoroso de Cauã

Famoso desde sua estreia em Malhação, em 2002, Cauã Reymond construiu uma carreira sólida na televisão, com papéis marcantes em novelas como Da Cor do Pecado (2004), A Favorita (2008) e Avenida Brasil (2012). Paralelamente à vida profissional, sua trajetória amorosa também sempre chamou atenção.

Entre 2002 e 2005, o ator namorou Alinne Moraes, com quem contracenou em dois trabalhos. Já em 2007, iniciou um relacionamento com a atriz Grazi Massafera, com quem teve sua única filha, Sofia, hoje com 14 anos. A separação, em 2013, foi cercada de boatos de traição, nunca confirmados oficialmente.

Em 2016, Cauã começou a namorar a modelo Mariana Goldfarb, com quem se casou em 2019. O casamento chegou ao fim em 2023. Após o divórcio, Mariana falou publicamente sobre ter vivido uma relação abusiva, sem citar nomes. Em um episódio do podcast Bom Dia, Obvious, ela relatou episódios de silêncio prolongado, instabilidade emocional e sofrimento psicológico.

O último relacionamento conhecido do ator foi com a médica Luisa Watson, com quem teria terminado em meados de 2024. Agora, Cauã parece estar iniciando um novo capítulo ao lado de Luana Mandarino.