Príncipe William e princesa Charlotte vão à final do Euro Feminino; veja

A princesa Charlotte, de 10 anos, surpreendeu ao aparecer ao lado do pai, o príncipe William, na final do Campeonato Europeu de Futebol Feminino, neste domingo (27), na Suíça. Esta foi a primeira vez que a filha do meio de William e Kate Middleton assistiu a uma partida internacional de futebol fora do Reino Unido.

Charlotte vestia um vestido azul-marinho com estampa de bolinhas brancas. Ela foi vista com o pai nas arquibancadas e depois no gramado, após o encerramento do jogo entre Inglaterra e Espanha.

O príncipe de Gales, de 43 anos, é patrono da Federação Inglesa de Futebol e aproveitou o recesso escolar dos filhos para reduzir a agenda real e acompanhar a partida com Charlotte. O casal também é pai de George, de 12 anos, e Louis, de 7.

A seleção feminina da Inglaterra venceu a Espanha nos pênaltis e conquistou o bicampeonato europeu — o primeiro título foi em 2022. A equipe espanhola, que eliminou Portugal durante a competição, ficou com o vice-campeonato e perdeu a chance de vencer o torneio pela primeira vez.

Essa não é a primeira vez que William e Charlotte demonstram apoio às "Leoas", como é conhecida a seleção inglesa. Em 2023, a dupla gravou um vídeo desejando boa sorte à equipe antes da final da Copa do Mundo, também contra a Espanha, disputada em Sydney, na Austrália. Na ocasião, William pediu desculpas por não poder comparecer pessoalmente e reforçou o orgulho pelo desempenho das jogadoras.

