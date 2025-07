Quem é a atriz de 'Malhação' que perdeu a visão de um olho após violência do ex

© Divulgação- TV Globo

(FOLHAPRESS) - Thaís Vaz, atriz que interpretou a personagem Flávinha em "Malhação" no ano de 2004, revelou que perdeu a visão do olho esquerdo após ser vítima de um episódio de violência doméstica.

O caso, ocorreu quando ela tinha 19 anos, e marcou sua vida pessoal e profissional. Duas décadas depois, ela conta que decidiu transformar a dor em uma peça de teatro para falar sobre relacionamentos abusivos.

O episódio aconteceu durante um feriado de Carnaval em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Em entrevista à revista Marie Claire, Thaís relatou que estava com amigos e o então namorado quando uma discussão terminou em tragédia. Durante o surto de raiva, ele socou uma janela de vidro, que se partiu e atingiu diretamente o olho da atriz.

"Ele bateu no vidro, que quebrou com força e atingiu meu olho. Foi tudo muito rápido, uma correria. Nem eu sabia o que tinha acontecido. O impacto formou uma estaca de vidro, que também perfurou o braço dele. Ele sangrou muito", contou.

Ambos foram levados ao mesmo hospital, em condições delicadas. Thaís relembra o atendimento frio que recebeu. "Me colocaram numa maca gelada. Fui operada por cinco horas, mas não recuperei a visão. Tive descolamento de retina, catarata traumática, corte na córnea... tudo de pior. No começo ainda enxergava um pouco, mas fui perdendo", explicou.

Thaís também detalhou como os comportamentos abusivos começaram sutilmente. O controle, segundo ela, aparecia em coisas como ciúmes e censura. "Participei de um desfile de biquíni escondida. Quando ele descobriu, disse: 'Não quero namorada minha desfilando assim'. E foi aí que ele se considerou meu namorado. O pedido de namoro veio nesse tom agressivo."

Ela descreve o ex como uma pessoa inflexível e dominadora. "Ele era do tipo que sempre achava que estava certo. Mesmo os amigos percebiam o quanto o relacionamento era tóxico. Quando ele vinha com agressividade, eu retrucava, e virava uma briga. Era um ciclo."

Agora, Thaís prepara a peça "Hiena: o riso sobre o tóxico", inspirada em sua história. O espetáculo, segundo ela, busca falar sobre instinto, sobrevivência e o despertar de mulheres que sofrem abuso.