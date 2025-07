Após flagra de traição, Coldplay destaca Messi e Antonela na kiss cam

© Reprodução X_Daniel Solana

Depois da polêmica envolvendo o CEO da Astronomer, Andy Byron, e a diretora de RH Kristin Cabot — flagrados em clima de traição durante um show do Coldplay —, a “kiss cam” da banda britânica voltou a chamar atenção. Desta vez, o foco foi um casal querido e amplamente reconhecido pelo público: Lionel Messi e sua esposa, Antonela Roccuzzo.

O momento aconteceu no domingo (27), durante a apresentação do Coldplay no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, na Flórida. Messi, estrela do Inter Miami, foi filmado ao lado de Antonela nas arquibancadas do estádio lotado, arrancando aplausos e gritos entusiasmados da plateia.

O vocalista Chris Martin aproveitou a presença do craque argentino para fazer uma homenagem direta: “O maior atleta de todos os tempos está aqui esta noite”, declarou. A fala foi recebida com euforia pelos fãs que reconheceram imediatamente o casal.

As imagens logo ganharam as redes sociais, com vídeos viralizando e comentários celebrando o momento romântico de Messi e Antonela em meio ao espetáculo.

O caso anterior: traição flagrada pela câmera

O novo episódio chega após um registro que rodou o mundo: durante um show do Coldplay em Boston, Andy Byron, CEO da empresa de tecnologia Astronomer, e Kristin Cabot, diretora de recursos humanos da mesma empresa, foram filmados pela “kiss cam” em clima de intimidade. Ambos são casados com outras pessoas.

No momento em que perceberam que estavam sendo filmados, os dois reagiram de forma constrangida: Kristin escondeu o rosto e se virou de costas, enquanto Andy tentou se abaixar para sair do enquadramento. A atitude levantou suspeitas entre os presentes e viralizou nas redes sociais.

A repercussão foi tão grande que se transformou em meme e até em campanha de marketing de algumas marcas. Poucos dias depois, Andy Byron renunciou ao cargo de CEO. A empresa confirmou a saída em comunicado publicado no LinkedIn.

“Andy Byron apresentou sua demissão, que foi aceita pelo Conselho de Administração. O processo para escolha do novo CEO será iniciado, enquanto Pete DeJoy, cofundador e diretor de produtos, segue como diretor executivo interino.”

