Irmão de Liam e Noel Gallagher, do Oasis, é acusado de estupro e agressão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Paul Gallagher, 59, irmão mais velho de Noel e Liam Gallagher, do Oasis, foi acusado de estupro e uma série de outros crimes sexuais violentos.

As informações são do Telegraph. Segundo o veículo britânico, Paul foi indiciado após uma investigação iniciada no ano passado.

Além do estupro, ele também é acusado de agressão sexual, controle coercitivo e ameaças de morte. Uma audiência está marcada para o próximo mês e Paul será ouvido sobre as acusações.

Paul é acusado de estrangulamento intencional, duas acusações de ameaça de morte e agressão com lesão corporal. A mulher que o acusa está sendo acompanhada por policiais treinados.

Os crimes teriam ocorrido entre 2022 e 2024. Atualmente, Paul mora em Londres e trabalha como DJ e fotógrafo.

A acusação vem meio a uma turnê internacional de reunião do Oasis. Liam e Noel estão se apresentando juntos novamente após 15 anos separados.