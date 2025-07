Após morte de Preta Gil, Gilberto Gil adia show da turnê Tempo Rei

© <p>AgNews/ Leo Franco </p>

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Gilberto Gil, 83, anunciou que o show da turnê Tempo Rei que aconteceria em Belém, no dia 9 de agosto, foi adiado.

Anúncio assinado pela produtora 30e acontece após a morte de Preta Gil, filha do cantor, em decorrência de complicações de câncer no intestino. Cantora foi velada em cerimônia aberta para milhares de fãs no Theatro Municipal do Rio na última sexta-feira, data em que também foi cremada.

Show, que seria realizado no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, deve ganhar uma nova data em breve. "A 30e e a equipe de Gilberto Gil estão trabalhando juntas para que a capital paraense possa receber a tão esperada apresentação da última turnê do cantor e compositor".

LEIA O COMUNICADO COMPLETO

"O show da turnÊ TEMPO REI, de Gilberto Gil, que estava marcado para o dia 9 de agosto (sábado), no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em Belém, precisou ser adiado devido à recente perda da querida Preta Gil, filha do artista.

A 30e e a equipe de Gilberto Gil estão trabalhando juntas para que a capital paraense possa receber a tão esperada apresentação da última turnê do cantor e compositor.

Assim que tivermos novidades sobre a nova data e mais informações, comunicaremos pelos canais oficiais da 30e e da turnê.

É importante ressaltar que as demais datas da turnê TEMPO REI seguem confirmadas sem qualquer alteração.

Obrigado pela compreensão e pelo carinho de todos os fãs."