Carolina Ferraz relata cinco anos de perseguição por mulher russa

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A apresentadora e atriz Carolina Ferraz, 57, contou ter sido vítima de perseguição obsessiva por uma mulher russa durante cinco anos. O relato foi feito durante o Domingo Espetacular, da Record, neste domingo (28), em uma reportagem especial sobre o aumento de casos de stalking -termo usado para descrever comportamentos insistentes, invasivos e ameaçadores.

Segundo Carolina, tudo começou com o recebimento de cartas intimidadoras, que logo evoluíram para situações mais graves e perigosas. "Ela dizia algo como: 'Ou eu seria dela, ou não seria de mais ninguém'", contou. A perseguidora chegou a invadir sets de gravação em duas ocasiões e tentou agredi-la, mas foi contida por pessoas da equipe.

O caso ocorreu enquanto uma de suas filhas ainda era criança -Carolina é mãe de Valentina, de 30 anos, e Isabel, de 10. Preocupada com sua segurança e a da família, a apresentadora acionou tanto as autoridades brasileiras quanto a Interpol. Ainda assim, a stalker conseguiu burlar as restrições e continuar com o comportamento invasivo.

"Ela conseguiu entrar no Brasil mesmo depois de ter sido proibida. As autoridades ainda não estão preparadas para lidar com esse tipo de situação", lamentou Carolina, ao destacar a fragilidade do sistema diante desse tipo de crime.

Durante a matéria, o jornalista Roberto Cabrini, 64, que divide a apresentação do programa com Carolina Ferraz, introduziu o tema reforçando sua gravidade: "Essa questão está muito mais próxima do que a gente imagina. Todos sabem que eu trabalho com uma grande estrela da televisão brasileira, e ela própria foi vítima desse crime."

Após anos de ameaças, a perseguidora foi finalmente detida. "Ela foi presa, e eu consegui encerrar essa situação. Mas foi muito difícil", desabafou Carolina, que começou a atuar em 1990, em "Pantanal", na extinta Manchete. Ela foi para a Globo em 1992, apresentou o Fantástico, e depois voltou a fazer tramas.

Na Globo, ela atuou em "Por Amor" (1997), "Pecado Capital" (1998), "Kubanacan" (2003), "O Astro" (2011), "Avenida Brasil" (2012), entre outras. Sua última trama foi "Haja Coração" (2016).