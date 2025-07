Gilberto Gil recorda última conversa com a filha, Preta Gil

© AgNews

Gilberto Gil relembrou momentos com a filha, Preta Gil, durante uma entrevista concedida à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, na missa de sétimo dia da cantora. A cerimônia aconteceu na última segunda-feira (28), na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Questionado sobre a última conversa que teve com a filha, o cantor revelou:

“Foi ainda em São Paulo, porque não estive com ela nos Estados Unidos quando ela foi fazer a última parte do tratamento. Mas aqui em São Paulo, nós conversamos muito, brincamos... Fizemos troça das coisas alegres e engraçadas da vida.”

Gil também destacou a personalidade da filha:

“Ela tinha muito gosto por essa coisa de viver, brincar, fazer dos encontros um momento de efusividade. Era muito alegre, muito profunda. Ao mesmo tempo, sempre teve, desde pequenininha, um certo tom melancólico no olhar, como se sempre soubesse da dificuldade que é viver.”

Quando questionado sobre o legado de Preta Gil, o artista respondeu emocionado:

“É o que ela fez, a lembrança, o nosso contínuo sentimento de acolhimento, a memória dela... Ficam essas coisas. Para nós. Para mim, que sou pai, ficam tantos pequenos fragmentos que não estão ao alcance de todos, mas para todos é tudo isso que ela significava, que ela deixou, que ela foi e continua a ser.”

Ainda durante a conversa com a imprensa, no mesmo local, Gilberto Gil falou sobre os dois anos de batalha da filha contra o câncer.

“Todos sabem que a Preta passou por um longo período de adaptação à ideia da partida, a todo esse processo de ir embora. A ficha foi caindo aos poucos — para todos nós, e especialmente para ela. Foram dois anos. O que mais pesa na dor da perda é saber o quanto ela sofreu. É isso que mais machuca. A gente carrega um ressentimento pelo fato de ela ter passado tanto tempo nesse sofrimento. Por outro lado, esse tempo também contribuiu para que ela lutasse e conseguisse se preparar, à sua maneira, para tudo isso.”

Preta Gil faleceu no dia 20 de julho, aos 50 anos, após uma longa batalha contra um câncer no intestino. A cantora estava realizando um tratamento experimental em Nova York, nos Estados Unidos, mas infelizmente não resistiu.

Rafael Ilha critica velório de Preta Gil e questiona fortuna da artista Durante entrevista em rádio, o ex-Polegar afirmou que a cantora não merecia o Theatro Municipal e levantou dúvidas sobre seu patrimônio. As declarações geraram forte reação nas redes sociais, com fãs defendendo Preta e rebatendo os comentários Notícias ao Minuto | 06:40 - 28/07/2025