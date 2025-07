Missa de sétimo dia de Preta Gil reúne familiares, amigos no Rio; veja

© AgNews

A missa de sétimo dia de Preta Gil foi celebrada na noite desta segunda-feira (28), na Igreja de Santa Mônica, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. Familiares, amigos próximos e admiradores da cantora estiveram presentes para prestar suas homenagens à artista, que faleceu no último dia 20 de julho, aos 50 anos, após uma intensa batalha contra um câncer no intestino.

O pai de Preta, o cantor Gilberto Gil, chegou acompanhado da esposa, Flora Gil, e falou com a imprensa com profunda serenidade e afeto. "Ela tinha muito gosto por esta coisa de viver, brincar, fazer dos encontros um momento de efusividade", disse Gil. "Era muito alegre, muito profunda. Ao mesmo tempo, sempre teve, desde pequenina, um certo tom melancólico no olhar que era como se ela sempre tivesse sabido da dificuldade que é viver."

Gil também recordou os dois anos de luta da filha contra a doença: “Todos sabem que a Preta passou por um longo período de adaptação à partida, ao processo todo de ir embora. Foram dois anos. O que fica mais acentuado no pesar da perda é o fato de que houve um sofrimento muito grande dela. É a coisa de que a gente mais se ressente.”

Além de Gilberto Gil e Flora Gil, estiveram na cerimônia a neta Flor Gil, os irmãos José Gil e Bem Gil, e Francisco Gil, filho único de Preta. A missa também contou com a presença de nomes como Fernanda Montenegro, Malu Mader e Tony Bellotto, Carolina Dieckmann, Amora Mautner, Gloria Perez, entre outros amigos e admiradores da artista.

Comovido, Gil afirmou que o que permanece agora é o legado da filha: “Ficam as lembranças, o nosso contínuo sentimento de acolhimento, a memória dela. Tantos pequenos fragmentos que talvez só eu, como pai, tenha, mas para todos fica tudo isso que ela significava, que ela deixou, que ela foi e continua sendo.”

Preta Gil foi diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023 e tratava a doença desde então. Nos últimos meses, estava em Nova York, nos Estados Unidos, onde realizava um tratamento experimental, mas infelizmente não resistiu.



